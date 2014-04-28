《信报》：人民币何以跌完再跌？

（4月28日评论）

人民币何以跌完再跌？/习广思

时间未到5月，但市场已在高唱Sell inMay。事实上，今年股市跌早了一个月，由美股带领，股市于4月初已见跌浪，“沪港通”一度打乱不看好的投资者阵脚，但兴奋情绪很快消散，到近期A股IPO重启兼有加速迹象，乌俄局势再升温，以致港股面临中外夹击。传统智慧或数字统计都是告诫，5月市况偏淡，到底是五穷六绝，还是四已穷而五等绝，中港股市短期市场续淡。然而，股市短线不明朗因素仍多。外围方面，俄罗斯被标普降级，而且乌俄局势为卢布添加压力下，俄罗斯上周出乎意料再加息半厘至7.5厘水平，其经济部副部长表示，加息对压低通胀的作用有限，反而会进一步拖慢增长，提高经济陷入衰退的风险；而卢布兑美元，在加息消息后再下跌。乌俄局势急转直下，在国际中打起金融战来，俄罗斯相对美国无疑处于下风，但地缘政治问题继续成为股市逆风。

美股季绩虽然喜多于惊，但上周五亚马逊季绩差过预期，再次成为动力股及科技股抛售理由；尽管Facebook及苹果业绩稳住人心，似乎未足以消除市场对科网股的种种忧虑。有趣的是，即使美国科网巨企季绩造好，但香港科技股龙头腾讯(0700.HK)反应不大，股价依然疲弱。本周外围另一变数是联储局议息，继续缩减买债是预期之内，难以估计的是市场反应，在市场劲吹淡风之际，耶伦再重申其低息及鸽派言论，又能否支撑股市？

中国的几重忧虑亦未消散，汇丰4月份PMI初值虽然上升兼符合预期，但股市反应冷淡，提醒了各位大多数投资者仍在担心经济放缓的风险。中国虽有微刺激稳增长，但放水无望，大型刺激措施无望之际，股票市场却要迎接近一轮A股IPO潮，现时有近122家公司披露申请材料，而停止了18个月的新股审批亦将重启，本周有18家公司限售股解禁。一时间新股涌至，而且来势汹汹，中港股市恐怕需要更长时间消化。人民币跌完再跌，上周五兑美元汇价收报6.2539人民币，是2012年10中以来低位。市场更关注的是，在3月的贬值潮中，大摩分析不断警告，6.2至6.25人民币是人民币贬值的危机区域，理由是有大量TRF（目标可赎回远期合约）将面临亏损，一旦触及将触发平仓或补仓潮。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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