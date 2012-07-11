人民币FDI部分账户不得投资证券、衍生品和房地产

中国央行称要防止资金脱实向虚及不合理加杠杆 实施好稳健中性货币政策（更新版）
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透北京7月11日电---跨境人民币直接投资(人民币FDI)操作细则落地,投资范围将严格受限.上海证券报周三报导引述消息称,中国央行日前下发通知称,人民币外商直接投资(FDI)部分账户不得投资证券、衍生品和房地产.
报导引述"中国人民银行关於明确外商直接投资人民币结算业务操作细则的通知"指出,境外投资者人民币前期费用专用存款账户内的资金,不得用於土地招拍挂或购买房产.
同时,人民币资本金专用存款账户、人民币境外借款一般存款账户存放的人民币资金,不得用於投资有价证券和金融衍生品,不得用於委托贷款,不得购买理财产品、非自用房产.
去年10月,中国商务部正式推出人民币外商直接投资(FDI)业务,央行允许境外投资者和银行可办理相关人民币结算业务,此举增加了人民币回流通道,亦将活跃离岸人民币债券市场.
上证报报导并称,细则要求,一个境外投资者在境内只能开立一个人民币前期费用专用存款账户,账户名称为存款人名称加"前期费用"字样.如果境外投资者开立人民币再投资专用存款账户,则账户名称为存款人名称加"再投资"字样.
对於外商投资企业境外借用人民币事宜,细则特别明确,外商投资房地产企业不得自境外借用人民币资金.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
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