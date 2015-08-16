美股展望：人民币意外贬值后 投资者关注美联储及企业财报

美国纽交所外的华尔街路标。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约8月14日 - 投资者将仔细梳理美国联邦储备委员会(美联储/FED)最近一次会议的记录，寻找其如何应对最近人民币贬值和油价继续下跌的线索。

最近由于预期美债收益率(殖利率)上涨，银行类股表现突出、公共事业类股落后，支持市场对美联储将在9月中旬会议后进行近十年来首次升息的押注。

美联储7月会议后不久，这两个板块表现的差距扩大至2008年5月以来最大。但本周在人民币贬值近3%、油价加速下跌后，两者差距缩小至逾一个月以来最窄。

美银美林分析师上周在一份客户报告中称，中国的做法可能是让人民币兑美元CNY=在未来一年贬值近10%的初步行动。他们称，这可能导致布兰特LCOc1原油期货下跌5%。

“最可能的情况是，市场波动可能更大，部分原因是油价，以及市场担心油价在某种程度上能反映通胀和通缩，”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby称。

“(油价)越低，通缩意味就越强...美联储就越难升息。”

美联储在7月29日的声明中提到了“早前能源价格下跌”及其对通胀构成的下行压力。从那天以后美国原油价格CLc1已经跌逾12%。

**有关基本面**

即便人民币似乎已经企稳，但其兑美元3%的跌幅，以及进一步下跌的可能，将继续成为对此存在高度曝险企业的关注点。

人民币贬值确实对一些板块的企业造成冲击，包括Coach (COH.N)和蒂芙尼(Tiffany) (TIF.N)等高端零售商。据摩根士丹利称，苹果(AAPL.O)本周大跌至近七个月低位，该公司约23%的营收来自中国。

Destination Wealth Management执行长Michael Yoshikami称，Target (TGT.N)、沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)和家得宝(Home Depot) (HD.N)等从中国进口商品的公司，因人民币贬值获得的助益料被预期中的全球经济增长放缓所抵消。

雅诗兰黛(Estee Lauder) (EL.N)下周一将公布财报，是人民币贬值后首批公布财报的高端零售商之一。该股上周大跌。

“中国奢侈品市场，尤其是进口美妆产品，多年来一直大热，但过去一年情况真的改变了，”Fort Pitt Capital Group资深股票分析师Kim Forrest称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 白云)

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