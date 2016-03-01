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中国财经 | 2016年 3月 1日 星期二 13:07 BJT

人民币汇率是否应该保持稳定是中国政府的选择--纽联储副总裁

路透杭州3月1日 - 正在中国杭州参加“中美央行高端对话”的美国纽约联储副总裁Alberto Musalem周二对路透表示，人民币汇率是否应该保持稳定是中国政府的选择，他本人不对此进行评论。

另有参会人士称，他在当天的发言中还指出，美国的货币政策还是关注其国内的，立足于保证美国长期增长、促进就业及适度通胀。

中国央行副行长陈雨露在当天的会议也表示，人民币汇率对一篮子货币基本保持稳定，不存在持续贬值基础。同时，全球主要发达经济体货币政策分化效应正在给全球经济复苏和金融市场稳定带来多种挑战。（完）

(发稿 孙琦子；审校 林高丽)

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