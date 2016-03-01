人民币汇率是否应该保持稳定是中国政府的选择--纽联储副总裁

路透杭州3月1日 - 正在中国杭州参加“中美央行高端对话”的美国纽约联储副总裁Alberto Musalem周二对路透表示，人民币汇率是否应该保持稳定是中国政府的选择，他本人不对此进行评论。

另有参会人士称，他在当天的发言中还指出，美国的货币政策还是关注其国内的，立足于保证美国长期增长、促进就业及适度通胀。