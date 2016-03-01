人民币汇率是否应该保持稳定是中国政府的选择--纽联储副总裁

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透杭州3月1日 - 正在中国杭州参加“中美央行高端对话”的美国纽约联储副总裁Alberto Musalem周二对路透表示，人民币汇率是否应该保持稳定是中国政府的选择，他本人不对此进行评论。
另有参会人士称，他在当天的发言中还指出，美国的货币政策还是关注其国内的，立足于保证美国长期增长、促进就业及适度通胀。
中国央行副行长陈雨露在当天的会议也表示，人民币汇率对一篮子货币基本保持稳定，不存在持续贬值基础。同时，全球主要发达经济体货币政策分化效应正在给全球经济复苏和金融市场稳定带来多种挑战。（完）
(发稿 孙琦子；审校 林高丽)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)