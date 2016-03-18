人民币综述：点心债迎来小阳春 美联储偏鸽派外资买兴日浓

记者 董永年

路透台北3月18日 - 中国央行对汇率维稳初见成效，令农历年后点心债(含宝岛债)迎来“小阳春”。美联储偏向鸽派的言论，料让春阳的持续力再久一些，但想盼来高照的艳阳，还是要看人民币是否重拾升势而定。

市场人士指出，随着筹资成本明显下降，近期点心债买盘有从境内扩及国际资金的趋势；为求更高的收益率，买进标的存续期也自年内扩增至两年，境内外利差逐渐收窄。

〞农历年后离岸利率走低，投资人又注意到CNH，现在大家都要买，找不到券。〞元大投信中国机会债券基金经理人毛宗毅说。

国泰投信债券投资部资深经理吴艳琴表示，美元兑人民币远汇一个月期与一年期近期修正明显，受筹资成本降低带动，增加了外资对点心债的买兴。

再从离岸人民币换汇换利交易(CCS)变化看，一不愿具名的债券基金经理人称，最近一个月一年期CCS殖利率下行明显，从4.00%以上降了逾70基点至3.30%左右；若是买进利率4.7%的投资等级债券，扣除避险成本，利差达1.4个百分点。

〞超级比一比，现在很多国家公债利率都是负的，1.4%已经很不错了。〞她说。

若以汇丰编的离岸债券指数观察，毛宗毅表示，1月底时高收益债殖利率达8.1%，投资等级则在5.3%。但截至3月11日为止，高收益债殖利率已降到7.5%，投资等级则在5.1%，利差缩窄到2.5个百分点左右，表示投资人愿意承担风险。

相较于去年8月汇改后只剩境内资金买盘支撑，市场人士指出，近日还看到国际资金回流，买进标的从国企债券扩增至外企发行的公司债，且为争取更高收益率，买进的债券存续期有所拉长。

另一债券基金经理人表示，从市场出现全面性且一次性购足的手笔判断，应该有海外私人投资银行、基金在建立部位；且因今年有不少债券到期，再投资压力不轻。〞长的很难抢，2018年到期的券是最想要的，因利率高。〞

次级市场交投升温，冰冻许久的发行市场也动了起来。承销商表示，近期有包括法国东方汇理银行(CAGR.PA)、德意志银行(DBKGn.DE)新加坡分行以及澳洲西太平洋银行(WBC.AX)有意发行宝岛债或点心债，并于市场询价。

一大型银行投资专员认为，相较于2013年投资殖利率不到3%的三年期宝岛债，这次若能买到利率5%以上，应该算是不错的补货标的，〞不过人民币资金成本波动实在太大，长官已经挡掉了。〞

**不确定性仍高**

虽然今年点心债跌幅已收复逾半，不过市场人士普遍认为，投资人对人民币长线走贬的观点尚未扭转，要让点心债市场恢复往昔荣景困难度不低。

〞超跌部分已修正回来，但能否续涨，还是要看人民币长线走势，这牵涉到资金成本。〞一不愿具名的债券基金经理人说。

她表示，倘若未来人民币转趋贬值，只要成本往上弹个50点，点心债好不容易转趋热络的景象就会被摧毁。

但毛宗毅认为，在中国央行大力抑制贬值预期后，做空的避险基金已不将箭头指向人民币，〞相对一篮子货币走弱，显示人民币升值压力存在。〞

中国外汇交易中心(CFETS)周初公布，上周五(11日)的人民币汇率指数为98.82，创公布以来最低水平。

不具名的债券基金经理人指出，观察去年8月以及年底人民币的大幅贬值，当时CFETS人民币汇率指数刚巧在104、105附近，而近期指数已低见100以下，短期再出现大规模汇改或贬值的机率已不大。

毛宗毅认为，目前点心债价格还相对低廉，明年到期的百元价格还在98左右，再加上配息，应该可以抵销汇率风险。

路透最新调查显示，亚币人气普遍好于两周之前。人民币的空头部位降至2015年10月以来最低，因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)不会急于升息，给亚币带来提振。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

法巴 2,087.0 4

汇丰 2,072.0 6

东方汇理 1,650.0 8

渣打 358.0 3

星展 200.0 1

摩根大通 160.0 1

高盛 130.0 1

**本周市场动态**

--中国国家外汇管理局公布，2月银行结售汇逆差339亿美元，较上月的544亿美元下降近 四成。

--台湾央行公布，至2月底止台湾银行业累计人民币存款达3,168.18亿元(含可转让定期 存单)，较前月跌1.04%，中止连两个月增长走势。

--中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(11日)的人民币汇率指数为98.82，较前周继 续微跌0.34%，较2014年底下跌1.18%；该指数并创下公布以来最低水平，当然整体波动仍相 当有限。(完)