人民币收平 中间价微贬令美元抛盘力道受限

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
* 人民币收平
* 成交在接近日间波幅上限处窄幅波动
* 人民币看多情绪仍然较强
* 中间价连四天微幅走跌
路透北京10月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收盘持平,而周二收盘为历史新高.市场看多人民币的情绪仍浓,美元抛盘偏多,但因央行引导的中间价呈微贬态势,令日间交投在接近上限区域波动.
交易员称,人民币看多情绪并未因中间价企稳而告一段落,今天结汇压力持续,但因临近人民币涨停位--6.2450,美元往下空间不大,接盘也较多,结售汇在6.25元附近因而觅得平衡.
由於人民币保持强势,并未对甫公布的汇丰制造业PMI初值数据作出明显反应.
上海一外资银行交易称,"(美元)抛盘还是比较重,涨了几次都没涨上去.往後看也到了政治敏感时间点了,中间价应该会很平稳.至于成交要看客盘方向了,没有什麽大的转折的话可能人民币还是保持强势,现在应该不会有人跳出来大幅看贬人民币吧."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2480 6.2472 6.2526 6.3081 6.3078 6.2480
北京一外资行交易员称,"今天美元的询价还是很低啊,比昨天低不少呢."
据路透报价资料显示,香港金融管理局(HKMA)上日数度向市场注入港元,总注资金额达到96.88亿港元,因港元兑美元汇价持续排徊在7.75港元的强方兑换保证水平.
汇丰(HSBC)早间公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据为49.1,创三个月新高,缓解中国出现硬着陆的忧虑.
受此影响海外商品货币跳涨,澳元跃升至日内高位1.0315美元.
以下为北京时间17:12,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3687/32 6.3710
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2480/90 6.2535
境内美元人民币一年期掉期升水报1,560点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4040元.
东京汇市美元/日圆周三盘旋於三个月高位附近,因市场寄望日本央行将祭出更多货币宽松政策;澳元上涨,因交易商减少对澳洲央行下月降息的押注.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/张喜良
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