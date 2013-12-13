人民币即期收盘持平 出口强劲仍带来较大结汇压力

* 人民币即期几以平盘报收

* 隔夜美元指数走强后中间价开低

* 出口强劲仍带来较大结汇压力

* 整周收升0.17%

路透北京12月13日 - 人民币兑美元即期周五收盘持平，此前隔夜美元指数走强后中间价开低。交易员指近期出口强劲仍带来较大结汇压力，但年底前升值空间也已有限。

上海一股份行交易员表示，今天客盘美元卖盘很强，目前看可能还是半年底出口比较强劲，造成整个市场结汇盘压力比较大。不过时至年底，整个市场环境波动也不会太大。

“感觉到年底还会还会小幅升值100-200个点子，但也不会太多。”他认为，最近离岸市场CNH走贬并低于在岸价格，也对即期进一步升值形成牵制。

工商银行(601398.SS)浙江省分行国际业务部外汇主管应军在接受路透专访时表示，随着外需改善和内部经济结构转型升级，人民币明年仍会面临较大的升值压力，国际收支也还会呈现经常项目和资本项目“双顺差”格局。

新华社周四刊出的财经观察指出，近期人民币兑美元汇率中间价持续走高，最近一周连续刷新汇改以来新高，年内升值幅度已达2.76%。分析人士称，这说明人民币汇率逐渐由市场无形之手决定。而从市场供需角度看人民币汇价未来仍有小幅升值需求。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0712 6.0711 0.00%

中间价 6.1148 6.1115

-0.05%

成交额 136亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.71% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 28 6.0712 6.0740

2013年来即期升贬值幅度 2.62%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日

1年期NDF 6.1335/60 6.1290

CNH即期 6.0720/44 6.0742

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/丁琦; 审校 黄凯)

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