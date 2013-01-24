人民币窄幅波动近收平

* 人民币即期近收平

* 盘间维持窄幅波动

* 交投意愿持续低迷

* 春节前"鸡肋"行情料难改

路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期周四近收平盘,日内波动区间仅26个点子,交投也极为清淡.交易员称,春节前客户需求较淡,使得日内波幅极窄,甚至不及中间价的变动幅度,使得场内交投意愿进一步转淡.

上海一股份行交易员将这种市况形容为"鸡肋"行情,"最恶心的是日内波幅小,日间波幅大(指开盘成交价与上日收盘价之差,主要取决于中间价).白天忙一天,可能还不如别人留个隔夜头寸赚得多,像今早波幅就6个点,你叫大家怎么活啊?"

他并表示,留隔夜头寸风险较大,而当前这种日内胶着行情又基本无利可图,"最适合修身养性,但我们还是得每天做,能赚一个点也行.一是做量,二是不做别人就把我们忘记掉了.我看春节前都不会变了."

交易员称,中间价前期走升后复跌,近期在微贬至6.28元时遇到较大支撑,在外盘波动不大的情况下,短期内在当前水平维持相对稳定的可能性较大.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2181 6.2170 6.2196 6.2783 6.2762 6.2180

中国境内美元拆借市场中,本周来7天以下及两个月以上期限相对维持在高位,之间各期限利率有所上行.交易员称,市场需求较去年四季度有所回升,各期限拆借利率呈现缓慢上行趋势,主要是因为人民币中长期升值预期不减,企业提高具有贬值预期的外汇负债所致.

人民币汇市未对好于预期的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值做出反应.稍早公布的该数据续升至51.9,创24个月最高位,为连续第五个月回升,且是连续第三个月处在荣枯线50上方.上月终值为51.5.

东京汇市美元兑日圆周四走高,交易员认为,这归因于短线人士在日圆前几日上涨后轧平仓位.

以下为北京时间16:38,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2853/96 6.2825

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2060/70 6.1998

境内美元人民币一年期掉期升水报1,030点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3211元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良/曾祥进)

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