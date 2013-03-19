人民币窄幅波动近收平 中间价疲势与结汇盘互抗衡

* 人民币窄幅波动后近收平

* 中间价走软至一周低点

* 塞浦路斯风波影响有限

* 关注后期汇率政策和宏观基本面走向

路透北京3月19日 - 人民币兑美元即期周二窄幅波动后近以平盘作收。塞浦路斯存款户征税风波下欧元等非美元货币偏软，带动人民币/美元中间价走软至一周低点。交易员称，结汇盘偏重姿态未变，市场交投仍贴近人民币涨停板附近，而国内政策和宏观走向更受关注。

交易员称，今天市场延续结汇较重的势头，交投区间亦在人民币/美元涨停板附近几十个点波动，而塞浦路斯风波之后的中间价虽有下滑，但幅度有限，这种维稳姿态让市场并没看到太多新意。

“这几天（美元卖盘）比较重，今天CNH的（美元）买盘挺多的，但这边还是结汇重一些。...塞浦路斯事件对中国影响主要还是看中间价，不过中间价是相当稳定。”上海一外资行交易员称。

交易员并称，市场仍关注塞浦路斯会议以及美联储议息会议，尤其是塞浦路斯议会将对银行征税议案投票，结果料将对全球汇市产生影响。而国内重点则是两会后中间价的方向以及进一步政策的动向，尤其是中国经济的走向，包括出口的靓丽表现能否持续等等。

按照惯例，每年年初的结汇压力都会大一些，但到二季度就更多看市场走向，尤其是出口的状况。交易员并认为，人民币/美元中间价不会大幅升值，而且国内货币政策收紧预期存在，料一定程度抑制人民币升值。

“（人民币）没什么必要太大的升值，对国内也没有好处，而且人民币已经在变相升值了，全球在贬值，干嘛我们冲在前面呢。”上海一银行的交易员称。

1月份外汇占款触及纪录高位引发资本流入的担忧，中国商务部周二公布,今年2月全国实际使用外资(FDI)金额82.14亿美元，同比增长6.32%，为连续八个月负增长后首次恢复正增长。商务部发言人并称，今年外资形势总体是平稳发展态势，不会大起大落.

东京汇市欧元兑美元周二在三个月低点附近游移，塞浦路斯纾困方案要求对银行储户征税的计划，引发对于欧元区金融机构稳定的担忧。

目前为止塞浦路斯局势对其他欧元区国家影响有限，西班牙和意大利公债收益率涨幅受控，亚洲投资者舒了一口气。不过分析师仍对近期情势保持警惕。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2157 6.2158 0.00%

中间价 6.2758 6.2741 -0.03%

日内相对于中间价最大波幅 0.97% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 22 6.2152 6.2174

2013年来即期升贬值幅度 0.23%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:39 今日 上日

1年期NDF 6.3074/08 6.3060

CNH即期 6.2083/02 6.2058

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李航; 审校 黄凯/杨淑祯)

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