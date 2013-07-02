人民币持稳 周五例行调准前市场料保持观望

* 即期持稳，中间价微升

* 尾盘一波购汇收复早盘涨势

* 关注存准清算日资金情况及美国非农数据

* 市场料维持相对平稳的趋势

路透北京7月2日 - 人民币兑美元即期周二持稳。隔夜美指走跌，中间价借机小幅反弹。交易员称，上个月政策和季节性购汇因素消失，进入7月结购汇相对均衡，早盘结汇相对稍多，但尾盘一波购汇力量抹去早盘涨势，人民币收盘价最终略低于上日成交价。

市场正关注本周五存款准备金清算日的资金面变化状况，以及当晚公布的美国非农数据，在此之前料维持波动中偏强的走势。

上海一外资行交易员说，大家都在观望和等待周五存款准备金缴款日，如果当天情况显示人民币资金紧张的话，掉期点数会扩大，对在岸和离岸人民币汇率都会产生一定的冲击。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。下月5日，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

他并称，周五晚上美国非农就业数据会发布，此前国际市场不会有太大的波动，人民币汇率料变动也不大。若数据超出市场预期，料对离岸人民币产生冲击并传导到在岸人民币汇率。

“尾盘有一波购汇，但整体走势比较淡，大家还是以flow为主，...短期还是跟着中间价走吧。”上海一股份制行交易员称。

对于下半年走势，他表示，就是因为当前宏观经济表现不是很好，下半年人民币料小幅升值或者持稳状态交替出现，贬值或许更不可能。

短期看，华南一股份行交易员，可以关注这两天人民币会否升破6.1280，感觉市场对这个位置有一定阻力，如果突破则说明整个市场客盘的结汇量还是偏大。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1330 6.1327 0.00%

中间价 6.1773 6.1805 0.05%

成交额 179亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.79% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 66 6.1282 6.1348

2013年来即期升贬值幅度 1.59%

1年期美元/人民币掉期升水 1,210

离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日

1年期NDF 6.2890/20 6.2855

CNH即期 6.1295/06 6.1298

东京汇市美元兑一篮子货币周二守在四周高点附近，因市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)退出量化宽松将提振美债收益率(殖利率)，吸引此前到其他市场追逐更高回报的投资者回归。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李航/李文科; 审校 林高丽)

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