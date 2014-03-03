易纲：人民币双向波动会成常态

路透北京3月3日 - 中国央行副行长易纲周一表示，对于最近的汇率波动不用过度解读，人民币双向波动会成为常态。

“中国汇率波动率相比外国一直比较小，最近双向波动总体上是完全正常的。”易纲在两会（全国政协和人大会议）间隙称。

他认为，中国经济基本面是稳健的，国际收支趋于平衡，所以双向波动是完全可能的；今后人民币汇率将增加弹性，资本账户可兑换会稳步推进。

同时，易纲表示，人民币汇率改革会坚持市场方向，会继续坚持以市场供求为基础的有浮动的汇率机制。

稍早中国社会科学院学部委员余永定在两会间隙表示，人民币汇率贬值不会持续时间太长，并认为央行已实现目的。

人民币汇率在中国两会前夕并未如期走出“维稳”行情，而是在央行加大干预力度下，尽展大开大阖的双向波动。上周五人民币波动幅度高达533个点子，日内一度贬值到6.1808的10个月低位、几乎触及“跌停”位。

人民币兑美元即期周一早盘微幅贬值，与中间价小幅升值方向相背。即期市场相对平静，显示经过上周五大幅暴跌的行情之后，市场近期对做多人民币已经心有余悸，期待央行明确的方向指引。(完)

(发稿 谢衡/李文科；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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