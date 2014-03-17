人民币波幅加宽未来一个月贬值压力大全年微幅贬值--巴克莱

路透香港3月17日 -人民币当日波幅今日起放宽至2%，投行巴克莱周一发布报告指出，中国近期宏观经济较预期疲弱，且市场亦担心信贷风险，人民币兑美元未来一个月走势偏贬。该行并调低未来一年的人民币汇价预估值。

不过，该行也表示，人民币今年以来累积贬幅不小，央行料利用中间价来稳定汇价，以避免看贬预期形成最终导致资本外流，预期人民币再贬值的幅度较为有限。

巴克莱指出，央行2012年4月放宽波幅后几周，央行透过上下调动中间价来引导市场双向波动，避免单边走贬的预期。基于此，该行预估未来一个月在岸人民币汇价在6.20，但三个月可能回升至6.15，先前分别在6.07、6.05。

在长期汇价方面，巴克莱表示，随着下半年中国经济动能提升、贸易收支恢复顺差，以及经济结构重调整，央行倾向人民币温和贬值。未来6及12个月汇价预估分别为6.08、6.05，先前预估为6.02、5.95。

此与2013年收盘相较，2014年在岸人民币呈现微幅贬值，2013年全年升值2.91%，2012年则是约1%。

本地时间中午12:33时，在岸人民币下跌125点子至6.1627，离岸人民币跌75个点子至6.1595。今年迄今分别下跌了1.82%、1.65%。

人民币中间价开在6.1321，较上日的6.1346略高。

中国人民银行上周六傍晚宣布自周一（3月17日）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。（完）

(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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