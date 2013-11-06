近三年人民币国际化提升主要由境外市场贡献--中国银监会官员

路透上海11月6日 -（本文由上海银监局副局长张光平撰写，内容节选自其刚出版的新书《人民币国际化和产品创新》前言。文章仅代表本人观点）

境内外人民币市场近年来明显呈现出“外热内温”的状态，如果仅以国内人民币外汇交易全球占比来判断，2010年上半年到2013年上半年国内人民币外汇成交额复合年均增长率18.9%，仅比同期国际外汇市场复合年均增长率10.4%高出8.5%，相应的人民币国际化程度（人民币外汇交易全球占比）排名也仅从2010年的21位上升到2013年的第20位。

如果境内境外市场综合统计，根据国际清算银行2013年9月公布的最新数据，人民币国际化程度（即人民币外汇交易全球占比）从2010年全球排名第17位提升到了2013年的第9位，提高了八位；如果剔除境外人民币市场“夸大”的水分，人民币国际化也从2010年排名第21位提高到了2013年的第12位，提高了九位。

境外人民币市场从无到有，高速增长达到与国内市场相当的程度，境内外人民币各半壁江山的格局已经基本形成，表明三年来人民币国际化迅速提升的主要贡献是境外市场。

当然，货币国际化程度越高，境外比重也会越高。

国际储备资产货币结构和国际外汇市场排名近年来发生了诸多明显的变化，对人民币国际化进程将产生重要影响。

首先，澳大利亚元和加拿大元资产在国际外汇储备资产的地位显着提升。根据国际货币基金组织最新公布的数据，2013年第一季度末，澳元和加元储备资产分别占全球可识别储备资产1.63%和1.57%，显着超过了瑞士法郎相应的占比0.27%，分别成为全球第五和第六国际储备货币，两者总和高达3.2%。如果按2012年末两者总和3.0%到2013年一季度末总和增长幅度来估算，2013年底或者2014年上半年该两货币储备资产占比总和将会分别超过英镑和日元资产占比，国际储备资产货币结构将发生进一步的变化。

其次，2013年4月澳元外汇日均成交额全球占比也从2010年全球排名第六首次超过了瑞士法郎上升到了第五。澳元在国际外汇储备资产和外汇市场排名的显着提升对今后人民币国际化的推动将产生重要的影响。

再次，国际外汇市场另一显着变化是日本从几十年来亚洲最大、全球第三外汇交易中心的地位首次下降到2013年亚洲第二、全球第四的位置同时，新加坡首次取代日本成为亚洲最大、全球第三大外汇交易中心。新加坡在全球外汇市场地位的提升对人民币国际化在东南亚的推动将产生积极的作用。

“外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。”如果没有国内市场相应的持续较快发展，人民币国际化的底力将严重不足，也难以实现质的飞跃，要达到与我国经贸国际地位相当的水平仍将面临重重困难。

中共中央持续改革开放的决心是人民币坚挺和人民币国际化程度不断提升的重要保障。十六大于2002年11月8日开幕，之后的第二个工作日，即2002年11月11日，境外一年期人民币无本金交割远期兑美元就从贬值预期转向了升值预期，而且从那时开始一直到2008年9月金融危机爆发持续了近六年的升值预期，表明坚持改革开放、走中国特色社会主义道路的决心显着提升了国际投资者对我国发展的信心，同时也是人民币国际化程度不断提高的重要保障。

十八大提出“更加尊重市场规律”，“推进金融创新”，和“加快发展多层次资本市场，稳步推进利率和汇率市场化改革，逐步实现人民币资本项目可兑换”等重要举措为今后我国金融体系和金融市场的深化改革和发展指明了方向。

矻矻用心探路图，时时着手绘晷表。相信只要我们能够认真贯彻和落实十八大报告精神和中央经济工作会议要求，明确探索、研究、制定我国金融体系深化改革的路线图和时间表并切实实施，就能够有效释放市场潜能，活跃包括外汇和资本市场在内的国内金融市场，将会形成并逐渐完善境内外互助、互动、互利、互相促进的良好局面，人民币国际化的程度将更加持续稳定提高，也将进一步提升金融对实体经济的支持力度。

目前，人民币国际化正在从“周边化”向“区域化”的转变。人民币国际化的第一步应该首先成为亚太地区重要的以至最主要的货币。经贸实体和金融市场化程度是货币的国际化的基础，并且货币国际化的进程需要经贸之外许多文化、政治甚至军事等诸多领域的配套支持。

这些因素从2011年12月中日两国达成“中日加强合作发展金融市场”原则、2012年3月日本财务大臣宣布日本获准最多可购650亿元人民币（相当于103亿美元）中国国债和2012年5月人民币对日元直接交易启动之后亚太区域形势急剧变化可使我们看出些许端倪。

文化、政治和军事等领域超过了本书的范围，而在经济、贸易、金融等领域继续学习和借鉴国外经验并吸取教训的同时，结合我国实际，探索出人民币国际化的最佳途径是“跳出中国发展中国”、实现中华民族伟大复兴的中国梦的必由之路和重要内涵。相信随着十八大精神的贯彻和落实，人民币国际化在今后多年将取得更好的成绩。（完）

(审校 林高丽)

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