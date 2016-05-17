4月人民币实际有效汇率创两年最大月跌幅 与名义汇率续双降--BIS

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海5月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际有效汇率指数继续大降1.84%至126.14，创16个月新低，亦创出2014年4月以来最大单月跌幅，上月调整后跌幅为1.70%。
4月人民币名义有效汇率指数五连降至121.31，创17个月新低，当月降幅1.34%，较上月0.75%明显扩大。
2014年4月人民币实际有效汇率指数月跌幅为2.25%。
根据BIS公布的数据统计，1-4月名义有效汇率累计下跌3.65%，实际有效汇率则累计下降3.05%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均现连六年上升。
由于实际有效汇率是经过通胀调整的，名义汇率降幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。
中国4月居民消费价格指数(CPI)涨幅略低于市场预期，蔬菜价格开始回落及猪肉价格涨幅趋缓，预示未来食品型通胀压力逐渐减弱。
中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数4月下跌1.03%，并逼近下方98关口支撑。
2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。