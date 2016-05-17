4月人民币实际有效汇率创两年最大月跌幅 与名义汇率续双降--BIS

路透上海5月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际有效汇率指数继续大降1.84%至126.14，创16个月新低，亦创出2014年4月以来最大单月跌幅，上月调整后跌幅为1.70%。

4月人民币名义有效汇率指数五连降至121.31，创17个月新低，当月降幅1.34%，较上月0.75%明显扩大。

2014年4月人民币实际有效汇率指数月跌幅为2.25%。

根据BIS公布的数据统计，1-4月名义有效汇率累计下跌3.65%，实际有效汇率则累计下降3.05%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均现连六年上升。

由于实际有效汇率是经过通胀调整的，名义汇率降幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。

中国4月居民消费价格指数(CPI)涨幅略低于市场预期，蔬菜价格开始回落及猪肉价格涨幅趋缓，预示未来食品型通胀压力逐渐减弱。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数4月下跌1.03%，并逼近下方98关口支撑。

2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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