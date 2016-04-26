人民币收盘随中间价小升 市场波动上升刺激自营交投兴趣

路透北京4月26日 - 人民币兑美元即期周二收盘小升；中间价则因隔夜美指回调大涨238点，尽数收复周一跌幅。交易员称，这两日人民币中间价变化较大，暂时稳定汇率指数跌势，但各方仍倾向等待美联储议息决议后再选择方向。

他们并指出，美联储议息会议及其声明将在北京时间周四凌晨公布，但料美指大幅走升的概率不大。日内市场基本跟随欧元波动，由于波幅较大，自营盘交投兴趣近期明显较高，全日成交超过在200亿美元。

“现在客盘已经比较少了，大家基本都是自营干炒，跟赌博似的，难以推动市场，”一股份行交易员称，“客盘购汇都是一笔一笔地查，购汇盘就少了；人民币涨了有的外贸企业干脆就不结汇了，留着以后用。”

另一外资行交易员指出，“这两天日内价格都是来回洗，自营交易机会大一些，对maker(报价方)来说好一点，但对taker(询价方)来说，要是点错，两边打脸的。”

路透计算的周二人民币CFETS指数小幅反弹至97.45的逾一周新高，主因人民币兑美元中间价大幅反弹，而人民币对欧元、日圆并未有波动。

全球汇市方面，日圆周二上扬，兑美元及欧元脱离数周低点，因日本央行本周是否会推出更多货币刺激措施，前景仍不明朗。美联储周四凌晨将宣布决议，预料将维持利率不变，日本央行则在周四结束两天会议。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.493 6.4969 0.05%

中间价CNY=SAEC 6.4882 6.512 0.37%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 210.06亿美元 208亿美元

日内波动幅度(pips) 82 日高6.489 日低6.4972

今年以来升贬幅度 0.00%

2005年汇改以来升贬幅度 27.46%

一年期美元/人民币掉期 +770

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.5048 6.507

一年期NDF<CNY1YNDFO 6.6785 6.6858

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4925；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）