人民币小幅收跌破6.55关口 购汇偏多贬值预期升温

路透上海/北京5月23日 - 中国人民币兑美元即期周一小幅收跌破6.55关口，中间价则续小升。交易员指出，由于人民币贬值预期升温，加上客盘远期购汇增加，致今日即期市场购汇偏多。但美指趋势尚有不确定性，观望情绪亦较浓，市场成交相对淡静。

他们并表示，由于美元掉期曲线短端继续大幅下滑，相当于降低了远期购汇的成本，客户远期购汇大为增加。近期境内美元流动性偏紧，美元拆借需求也大幅上升。

“最近我们行很多客户都在买远期，掉期点下来了相当于给大家打折了。”一股份行交易员称。

亦有股份行交易员表示，从技术上来看，这一波美元指数上行估计难以再大幅回调，人民币贬值预期亦正在升温。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.41，较上日续升0.07%，今日人民币兑美元、日圆中间价上涨，但对欧元出现下跌，抵消了部分涨幅；SDR篮子指数今日亦微升0.09%至96.48。

全球汇市方面，美元兑日圆周一下跌，受日股下跌及日本贸易数据打压。数据显示，日本4月贸易顺差远远大于预期。

在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬

元

即期成交价格<CNY=CF 6.5519 6.5433 -0.13%

XS>

中间价CNY=SAEC 6.5455 6.551 0.08%

成交额<CNYSPTVOL=CF 164.38亿美 166.42亿美元

XT> 元

日内波动幅度(pips) 130 日低6.554 日高6.54

1

今年以来升贬幅度 -0.89%

2005年汇改以来升贬 26.32%

幅度

一年期美元/人民币掉 595

期

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.5625 6.562

一年期NDF<CNY1YNDFO 6.7395 6.737

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5502；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）