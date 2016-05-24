人民币续收跌 美加息预期重燃短期汇价料续承压

Reuters5月24日 - 路透上海/北京5月24日 - 中国人民币兑美元即期周二放量收跌，汇价续明显低于中间价。交易员指出，机构自营盘的交投兴趣已经被唤醒，成交明显放量，短期汇价料续承压；但离岸CNH探底企稳，与在岸价差收窄至100点以内，帮助缓解人民币贬值预期。

他们并表示，由于美联储6月加息预期重燃，不少机构在掉期市场抢美元，境内美元流动性趋紧，大行卖盘也将一年期掉期打压至低于600点水平，短端下跌的幅度更为明显，在美元偏强时这或缓解部分人民币贬值压力。

北京时间16:00，美元/人民币一周期掉期报2.2点，一个月期报28点，一年期报540点，较上周二分别下跌87.43%、64.56%，31.47%。

“现在美元流动性特别紧张，大家都在收，我们只能跟着买。”一城商行交易员称，“我们没法在掉期市场换，只能去即期买。”

亦有中资行交易员表示，感觉国家队已经在行动了，不过短期汇价还得看中间价和美指表现。

美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美联储应该在6月中的政策会议上升息，除非在这之前的数据显示，美国经济正脱离正轨。此前美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦对英国金融时报表示，(美国经济)“接近全面达到”美联储升息的条件。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.34，较上日微跌0.07%，今日人民币对日圆中间价大幅下跌超400点，加上人民币兑美元中间价亦微跌，虽然人民币对欧元小幅反弹，但难以抵消了日圆下跌的拖累；SDR篮子指数今日亦微跌0.04%至96.44。

全球汇市方面，澳元周二跌至两个半月低点，受有关澳洲央行今年可能或许会再度降息的讨论拖累，此前澳洲央行总裁表示，央行坚守使用通胀目标的政策。

在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬

元

即期成交价格<CNY=CF 6.5567 6.5519 -0.07%

XS>

中间价CNY=SAEC 6.5468 6.5455 -0.02%

成交额<CNYSPTVOL=CF 211.85亿美元 164.38亿美元

XT>

日内波动幅度(pips) 62 日低6.5584 日高6.55

22

今年以来升贬幅度 -0.96%

2005年汇改以来升贬 26.23%

幅度

一年期美元/人民币掉 538

期

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.5654 6.5622

一年期NDF<CNY1YNDFO 6.745 6.7285

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5544；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）