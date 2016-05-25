人民币跌至逾三个半月新低 美数据继续强化美元加息预期

路透上海/北京5月25日 - 中国人民币兑美元即期周三收跌至逾三个半月新低，中间价则大跌逾200点至五年多低点。交易员指出，虽然美指持续走强可能加剧人民币贬值预期，但市场反应基本平静，且监管层多管齐下提前布局，人民币跌势或持续但空间料受限。

他们并表示，美国强劲经济数据继续提振美联储加息预期，人民币对一篮子货币基本稳定时中间价顺势下探并无明显意外；而掉期市场美元流动性明显收紧，掉期曲线快速走平，且离岸CNH与在岸价差大幅收窄，助力淡化贬值预期。

“之前市场对美联储加息的预期太过悲观，现在也只是美元多头重返市场而已，当然这对人民币多头是个伤害，我觉得前期低点6.6应该能支撑的住的。”一外资行交易员称。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.29，较上日微跌0.06%，今日人民币对美元中间价虽然大幅下跌，但同时人民币对欧元、日圆出现大幅反弹，明显抵消了对美元下跌的负面影响；SDR篮子指数今日亦微跌0.09%至96.35。

民生证券宏观分析师张瑜最新观点认为，中美基本面背离加剧，为应对强势美元，中国监管层或采取“美元涨+CFETS小涨+中间价小跌”思路，采取CFETS与中间价两条腿走路，共同消化美元升值。

全球汇市方面，美元指数周三触及两个月高位，因市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)近期将升息，但美元兑欧元回吐涨幅，因希腊纾困谈判进展消息支撑欧元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格<CNY=CFXS 6.562 6.5567 -0.08%

>

中间价CNY=SAEC 6.5693 6.5468 -0.34%

成交额<CNYSPTVOL=CFXT 198.62亿美元 211.85亿美元

>

日内波动幅度(pips) 97 日低6.5658 日高6.556

1

今年以来升贬幅度 -1.04%

2005年汇改以来升贬幅 26.13%

度

一年期美元/人民币掉期 658

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.5659 6.5664

一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.7385 6.735

>

中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.5628；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）