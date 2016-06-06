美非农数据黯淡人民币放量收升 购汇需求旺盛汇价反弹受限

路透北京6月6日 - 人民币兑美元即期周一收盘上涨200余点，但较盘初升幅明显收窄，中间价因上周五美元指数大幅回落反弹近300点。交易员指出，本轮美元调整激发不少购汇需求，而结汇盘反而因为价格不佳放缓出手，造成今日汇价升幅不断收窄。

他们并指出，客盘反应略有滞后，5月人民币跌势料会在接下来一段时间里继续刺激客盘购汇情绪，当然6月外汇市场仍面临诸多不确定性，仍需紧盯美国政策和数据变化。

“蛮难操作的，美元跌了那么多，买了怕破位，卖又怕反弹，...毕竟也是在加息档口前。”一外资行交易员称。

一中资行交易员指出，美指下跌时中间价和市场价的偏离可明显看出市场的情绪仍是偏购汇，另外盘中也可见大行适度维稳，防止市场价较中间价偏离过大，若美指逐步企稳，人民币料仍面临一定下行压力。

路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的周一CFETS人民币汇率指数为96.43，较上日小跌0.58%；另外路透测算的SDR篮子指数为95.79，BIS篮子指数为97.53,亦均小幅下滑。

尽管人民币兑美元中间价大幅走升，但CFETS篮子中欧元和日圆均有更大幅度的下跌，最后拖累人民币汇率指数小幅下跌。

全球汇市方面，美元指数周一上涨，此前触及逾三周低点，因美国公布的非农就业报告疲弱，使投资者排除了美联储6月加息的可能性。[FRX/CN]

美联储主席叶伦将于周一1630GMT在费城世界事务理事会就经济前景和货币政策发表讲话，许多交易商猜想她将发出讯号令外界继续预期7月可能升息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5648 6.5855 0.32%

中间价 6.5497 6.5793 0.45%

成交额 218.1亿美元 153.45亿美元

日内波动幅度(pips) 120 日低6.5663 日高6.5543

今年以来升贬幅度 -1.08%

2005年汇改以来升贬幅度 26.07%

一年期美元/人民币掉期 685

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5687 6.5427

一年期NDF 6.722 6.709

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5652；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）