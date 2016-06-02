各方应尽快适应中国跨境资本流动和汇率双向波动的新常态--专家

路透北京6月2日 - 中国金融四十人论坛高级研究员管涛撰文称，当前尚不能认为中国已安然度过资本流出的冲击，国内经济复苏的势头、美联储加息节奏和美元汇率走势都还存在较大变数，各方应尽快适应跨境资本流动和人民币汇率双向波动的新常态。

最新一期中国外汇杂志刊载的该文表示，一季度中国跨境资本流动状况好转，资本外流压力下降，但此趋势是否持续并不好判断。与其去猜测未来跨境资本是流入还是流出，人民币汇率是升还是跌，不如各司其职、各取所需，做好应对准备。

“前期实践证明，市场预期总是多变的，不可能是一好就永远好下去，一坏就永远坏下去的单边、线性的情况。各方应尽快调整和适应跨境资本流动和人民币汇率双向波动的新常态。”管涛说。

他并表示，鉴于内外部的不确定、不稳定因素，做预测是一项非常危险而艰难的工作。

从内部看，短期内，中国经济有可能是U型或者W型的复苏；此外，各界对投资信贷过快增长、房地产价格重新升温也颇多非议，担心改革被延误、发展难持续。人民币汇率参考一篮子货币调节才刚刚推出，市场有一个学习和认知的过程；同时，这种汇率调控方式还需要经过市场的检验，方能真正取信于市场。

从外部看，如果美联储加息重启、美元重新走强，人民币汇率有可能面临下调压力。同时，在宽流动性、低利率环境下，世界经济复苏持续低迷，国际金融市场逐步进入风险暴露期，也将对中国外汇市场的稳定带来挑战。

面对这样的不确定性，对政府来说，应继续加强跨境资本流动监测，完善应对预案，做到有备无患。同时，加强市场沟通和预期引导，理顺政策传导机制。对企业来讲，与其去赌市场方向，不如踏踏实实做好主业，加快转型升级，控制好货币敞口，管理好汇率风险，不要用市场判断去替代市场操作。

“归根结底，经济稳、货币稳。做好自己的事情，是人民币汇率稳定的基础，外部冲击只有通过内因才会起作用。”管涛称。（完）