路透测算人民币汇率三个指数均跌 CFETS指数为95.23创纪录新低

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透北京6月28日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二CFETS人民币汇率指数为95.23，较上日微跌0.06%，创纪录以来新低；SDR篮子指数微跌至95.91，BIS篮子指数微跌至96.56。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.66%，SDR篮子指数跌2.96%，BIS指数跌5.07%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
CNY=PBOC 6.6528 -153
EURCNY=PBOC 7.3238 -54
JPYCNY=PBOC 6.53 -258
HKDCNY=PBOC 0.8574 -21.4
GBPCNY=PBOC 8.7992 1202
AUDCNY=PBOC 4.89 484
NZDCNY=PBOC 4.6657 492
SGDCNY=PBOC 4.8841 42
CHFCNY=PBOC 6.7978 301
CADCNY=PBOC 5.0917 -67
CNYMYR=PBOC 0.6156 -1.5
CNYRUB=PBOC 9.8394 -343
CNYTHB= 5.3094 -313
全球汇市方面，英镑周二亚洲盘初徘徊在逾30年低点附近，许多投资者仍对英镑汇率是否见底保持谨慎。此前英国公投退欧，导致英镑币值在两个交易日跌去十分之一。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）
(发稿 李文科; 审校)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。