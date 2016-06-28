路透测算人民币汇率三个指数均跌 CFETS指数为95.23创纪录新低

路透北京6月28日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二CFETS人民币汇率指数为95.23，较上日微跌0.06%，创纪录以来新低；SDR篮子指数微跌至95.91，BIS篮子指数微跌至96.56。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.66%，SDR篮子指数跌2.96%，BIS指数跌5.07%。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数

CNY=PBOC 6.6528 -153

EURCNY=PBOC 7.3238 -54

JPYCNY=PBOC 6.53 -258

HKDCNY=PBOC 0.8574 -21.4

GBPCNY=PBOC 8.7992 1202

AUDCNY=PBOC 4.89 484

NZDCNY=PBOC 4.6657 492

SGDCNY=PBOC 4.8841 42

CHFCNY=PBOC 6.7978 301

CADCNY=PBOC 5.0917 -67

CNYMYR=PBOC 0.6156 -1.5

CNYRUB=PBOC 9.8394 -343

CNYTHB= 5.3094 -313

全球汇市方面，英镑周二亚洲盘初徘徊在逾30年低点附近，许多投资者仍对英镑汇率是否见底保持谨慎。此前英国公投退欧，导致英镑币值在两个交易日跌去十分之一。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）