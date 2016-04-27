美联储决议公布前人民币收盘微升 短期料延续区间波动

路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周三收盘随中间价微升。交易员称，在美联储利率决议公布前，市场交投略显谨慎，日内客盘购汇略偏多些，且有自营盘削减头寸，成交小幅放量；市场价偏离中间价100点左右时有大行结汇维稳，后续汇价仍偏向6.45-6.50元区间波动。

他们并指出，虽然市场价持续弱于中间价，但贬值预期和年初比起来已大幅减弱；今日离岸人民币小幅震荡，较中间价已偏离超200点，当然再现大幅偏离状况概率不大。

“看今晚FOMC(美联储公开市场委员会)开会的内容吧，应该不会有实质性的东西，这个月要加息肯定很surprise。”一中资行交易员称。

另一股份行交易员称，今天自营头寸可能削减，估计明天美元兑人民币中间价还是要跌，加上周三持有成本较贵，也限制市场做多美元情绪。

亦有交易员表示，现在汇市最关注的信息就是美联储的货币政策和美国经济数据，中国经济基本面数据反而对人民币汇价影响甚微。

中国国家统计局周三公布，3月规模以上工业企业利润增长11.1%，增幅比1-2月加快6.3个百分点，其中30.5%来源于投资收益和营业外净收入的增加。

路透计算的周三人民币CFETS指数微降至97.37，结束连两日升势。

全球汇市方面，澳元周三大跌近2%，此前数据显示澳洲第一季消费者物价意外下滑；在此同时多数货币在窄幅区间内交投，市场将迎来美联储和日本央行政策决定；市场认为美联储很可能维持利率不变，因此投资者将聚焦美联储声明，以从中寻找何时会加息的线索。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4935 6.4930 -0.01%

中间价 6.4837 6.4882 0.07%

成交额 228.92亿美元 210亿美元

日内波动幅度(pips) 60 日高6.488 日低6.494

今年以来升贬幅度 0.00%

2005年汇改以来升贬幅度 27.46%

一年期美元/人民币掉期 +745

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5055 6.5039

一年期NDF 6.6813 6.6723

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4908；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

发稿 孙琦子/张金栋

审校 张喜良