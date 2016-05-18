人民币收跌至两个半月低点 购汇意愿上升市场关注监管信号

路透北京5月18日 - 中国人民币兑美元即期周三收盘大跌百余点至两个半月新低，中间价亦小幅下跌。交易员指出，美指走强欧元趋弱，带动人民币下滑，再加上近期离岸和在岸价格走阔，亦刺激境内做空情绪升温。市场预期人民币短期料整体偏弱，但亦要关注监管层是否出手干预市场。

他们并表示，企业购汇仍有严格的控制，不过最近购汇比较多，开盘后美元兑人民币就往上走了100点左右，午后美元指数加速上行并创三周新高，提振购汇热情；整体而言，受国际形势变化，市场对短期美元走强的判断愈发一致，普遍认为人民币近期仍有走弱空间。

“（人民币）还是会震荡走弱，最近美元比较配合，...央行不出手的话，贬的可能性大一些。”一城商行交易员称。

他并提到，海外上市公司即将迎来半年度红利发放的时间，从5月底开始，海外红利发放带来的购汇需求亦将施压人民币。

另一中资大行交易员认为，短期走势还看美元表现，虽然整体美元偏强，但估计也不会一蹴而就，有个反复的过程。

路透计算的周三CFETS人民币汇率指数微跌至97.14，因今日人民币对美元、日圆小幅走弱，但对欧元却是小幅反弹。另外SDR篮子指数持平于昨日至96.49。

香港金管局文件显示，香港一季度人民币业务全线降温，人民币存款资金池收缩、经香港银行处理的贸易结算额同比缩水30%，人民币贷款及点心债余额亦同告下降。

中国国务院总理李克强周二表示，中国发展要应对多重困难和挑战，但中国通过全面深化改革、积极扩大开放，有能力保持经济运行在合理区间和长期向好的基本面，防范住系统性金融风险，保持金融稳定。

全球汇市方面，美元周三兑欧元及一篮子主要货币走高，因市场重燃有关美联储可能很快升息的预期。盘中美元指数涨0.4%至三周高位。美国利率期货<0#FF:>显示，12月前升息机率预计为70-80%，9月前升息机率为50%。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5353 6.5227 -0.19%

中间价 6.5216 6.52 -0.02%

成交额 189.88亿美元 193.42亿美元

日内波动幅度(pips) 116 日低6.537 日高6.5254

今年以来升贬幅度 -0.64%

2005年汇改以来升贬幅度 26.64%

一年期美元/人民币掉期 750

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.557 6.5487

一年期NDF 6.7258 6.7073

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5326；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）