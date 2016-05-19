人民币续收跌因美6月升息预期升温 短期或再探6.55元支撑

路透上海5月19日 - 中国人民币兑美元即期周四续收跌并刷新两个半月低点，但跌幅较盘初明显收窄，中间价亦大跌300余点至逾三个半月新低。交易员指出，虽见美指强势，但在岸市场似乎也有所预期，即期6.55元附近亦有大行出手结汇，另外离岸CNH也未见持续贬值，短期料人民币整体偏弱，有望继续挑战6.55整数支撑。

他们并表示，基于一篮子货币基本稳定的判断，中间价大幅波动并未明显提升期权隐含波动率，美联储加息预期升温可能继续推高美元指数，但监管层仍会考虑让一篮子货币转强来消化部分贬值压力，中间价续大跌的可能性并不大。

“美指是蛮强的，但对企业来讲，好像并不认为人民币会持续贬值，这个位置（结汇）对他们来讲也可以的吧。”一外资行交易员称。

另一外资行交易员称，临近收盘市场流动性较差，加上疑似维稳结汇盘暂退，回吐部分盘中反弹成果，最终收盘跌幅在百点以内。

根据美联储周三发布的4月货币政策会议记录，联储官员感觉美国经济可能准备好在6月再度加息。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数小幅走弱至97.24，较上日升0.1%，今日人民币对美元大跌，但对日元和欧元均明显上升，抵消了大部分人民币对美元上涨的影响。SDR篮子指数今日则下跌0.19%只96.32，周四为96.49。

全球汇市方面，美元在周四欧洲盘持稳，略低于3月以来最高水平，此前曾受美联储加息预期升温提振，创下五周来最大单日涨幅。

为扩大人民币外汇市场交易主体， 中国外汇交易中心周四宣布，5月20日起，首批人民币购售业务境外参加行完成备案，正式进入中国银行间外汇市场，这有利于进一步推动中国外汇市场对外开放。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.544 6.5353 -0.13%

中间价 6.5531 6.5216 -0.48%

成交额 217.08亿美元 200.76亿美元

日内波动幅度(pips) 107 日低6.549 日高6.5383

今年以来升贬幅度 -0.77%

2005年汇改以来升贬幅度 26.47%

一年期美元/人民币掉期 670

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5638 6.578

一年期NDF 6.738 6.753

交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5411；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）