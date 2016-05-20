人民币随中间价收跌 美元掉期曲线长短端均明显下行

路透北京5月20日 - 中国人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，中间价仍明显低于市场价。交易员指出，美指升势暂歇后人民币汇价也暂时获得喘息，但加息预期下美指料续偏强，而一篮子货币保持基本稳定亦要求人民币偏弱，且这一状况短期料将持续。

他们并表示，今日仍有大行结汇盘涌现，或意在控制贬值幅度；离岸CNH因有人民币空头逢高结汇，加之中资行继续买入CNH，两地价差维持在200点以内；美元/人民币掉期曲线则延续昨日走势，长短端均明显下行，或为干预迹象。

“今天掉期下得有点奇怪，一般都是长端动，现在短端也开始动了。估计央妈又在掉期市场换美元了。”一中资行交易员称。

北京时间16:30，美元/人民币一周期掉期报5点，一个月期报43点，一年期报615点，较昨日分别下跌70.24%、33.85%、8.89%。

另一中资行交易员则认为，美元第二次加息前人民币都会呈走弱趋势，而加息之后汇率的走势就要看经济基本面了。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.35，较上日升0.12%，因今日人民币兑美元和欧元继续反弹，而对日圆则出现小幅回落；SDR篮子指数今日亦微升0.08%至96.39。

全球汇市方面，美元周五料录得连续第三个周线涨幅，有关美国升息渐近的更多信号推动美元涨至两个月高位附近，兑欧元自3月以来首次升穿1.12水平。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5433 6.544 0.01%

中间价 6.551 6.5531 0.03%

成交额 166.42亿美元 217.08亿美元

日内波动幅度(pips) 72 日低6.5470 日高6.5391

今年以来升贬幅度 -0.76%

2005年汇改以来升贬幅度 26.49%

一年期美元/人民币掉期 615

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.56 6.5626

一年期NDF 6.7335 6.7315

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5443；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）