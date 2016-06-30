人民币小幅收升 午后离岸市场受消息扰动大幅震荡

路透北京6月30日 - 人民币兑美元即期周四较上日收盘价小幅收升，中间价连两天上扬。交易员称，国际美元指数小幅走弱，英国退欧影响渐消散，人民币汇价顺势微幅上升，在监管层干预预期下，结购汇更趋于均衡。一季度国际收支和外债数据对汇市无明显影响。

他们指出，中间价虽然持续反弹，但市场仍有购汇需求，而在购汇政策收紧以及监管层干预预期影响下只能逐步释放，但月末因素导致购汇略偏多;离岸市场午后受消息扰动急速震荡，先贬后升；在岸人民币亦受此带动，但波幅较小。

“今天即期市场除了央行允许人民币跌到6.8的这个消息之外，其它都很平淡。”一外资行交易员称。

受中国央行将容许人民币兑美元下跌报导影响，离岸人民币兑美元CNH=D3周四午后一度暴跌至6.7，创1月11日以来新低，但随后快速反弹，缩减跌幅。

“（美元）中间价往下，但市场还有贬值压力，...不过即期报价连贯，价差不大，整体交易应该已经趋于平稳，退欧影响已经逐步消散。”一城商行交易员指出。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为95.01，较上日微跌0.25%，创纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.76，BIS篮子指数微跌至96.09。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.87%，SDR篮子指数跌3.12%，BIS指数跌5.53%。

中国国家外汇管理局周四公布正式数据显示，今年一季度中国经常帐户顺差393亿美元，资本和金融账户逆差2亿美元。

中国一季度外债总规模较去年底下降3.65%，为连续第三个季度下降，但降幅明显放缓，外债期限结构亦进一步优化。未来随着全口径跨境融资宏观审慎管理政策的落地实施，外债规模预计将趋于平稳。

全球汇市方面，人民币兑美元周四在离岸市场跌至六个月低位，澳元下跌近1%，此前路透报导称，中国央行愿意让人民币兑美元汇率在2016年跌至6.8以支撑经济。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6433 6.6464 0.05%

中间价 6.6312 6.6324 0.02%

成交额 229.41亿美元 255.58亿美元

日内波动幅度(pips) 154 日低6.655 日高6.6396

今年以来升贬幅度 -2.25%

2005年汇改以来升贬幅度 24.58%

一年期美元/人民币掉期 790

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6665 6.6547

一年期NDF 6.7965 6.8004

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6445；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）