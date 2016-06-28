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中国财经 | 2016年 6月 28日 星期二 09:47 BJT

人民币中间价洞穿6.65元创2010年底以来新低 三日共下调870bp

路透北京6月28日 - 人民币兑美元中间价周二续跌153点洞穿6.65关口，刷新2010年以来新低，但跌幅较上日明显收窄。据此计算，受英国脱欧影响，中间价连续三个交易日大幅下调，下调幅度共870bp。

中国人民币兑美元中间价为6.6528元,上日收报6.6585元。

路透今日稍早根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.666元附近，较上日下跌约285点。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二CFETS人民币汇率指数为95.23，较上日微跌0.06%，创纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.91，BIS篮子指数微跌至96.56。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.66%，SDR篮子指数跌2.96%，BIS指数跌5.07%。

英镑周二亚洲盘初徘徊在逾30年低点附近，许多投资者仍对英镑汇率是否见底保持谨慎。此前英国公投退欧，导致英镑币值在两个交易日跌去十分之一。（完）

(发稿 李文科; 审校 毕晓雯)

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