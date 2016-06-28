人民币中间价洞穿6.65元创2010年底以来新低 三日共下调870bp

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透北京6月28日 - 人民币兑美元中间价周二续跌153点洞穿6.65关口，刷新2010年以来新低，但跌幅较上日明显收窄。据此计算，受英国脱欧影响，中间价连续三个交易日大幅下调，下调幅度共870bp。
中国人民币兑美元中间价为6.6528元,上日收报6.6585元。
路透今日稍早根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.666元附近，较上日下跌约285点。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二CFETS人民币汇率指数为95.23，较上日微跌0.06%，创纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.91，BIS篮子指数微跌至96.56。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.66%，SDR篮子指数跌2.96%，BIS指数跌5.07%。
英镑周二亚洲盘初徘徊在逾30年低点附近，许多投资者仍对英镑汇率是否见底保持谨慎。此前英国公投退欧，导致英镑币值在两个交易日跌去十分之一。（完）
(发稿 李文科; 审校 毕晓雯)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。