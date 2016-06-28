人民币中间价洞穿6.65元创2010年底以来新低 三日共下调870bp

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二CFETS人民币汇率指数为95.23，较上日微跌0.06%，创纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.91，BIS篮子指数微跌至96.56。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.66%，SDR篮子指数跌2.96%，BIS指数跌5.07%。