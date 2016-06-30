中国央行5月末外汇远期空头头寸与上月持平 仍为289亿美元

路透北京6月30日 - 中国央行最新外币资产预定短期流出净额数据显示，截至5月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸289亿美元，与上月持平；无多头头寸。

央行网站公布的国际储备与外币流动性数据模板表格显示，5月空头头寸依旧为三个月至一年的期限；而多头头寸则由上月末的8.02亿美元降至零。

除了按照美元标价外，央行从今年4月开始，增加以IMF特别提款权(SDR)公布相关数据。5月美元与SDR的折算汇率为0.71282。

数据表显示，以SDR标记的截止5月末央行持有的外币对本币远期合约和期货合约空头头寸206亿SDR。

上月末中国央行披露与银行进行的外汇远期交易数据显示，截止4月末，中国央行的外币对本币远期合约和期货合约多头头寸为8.02亿美元，空头头寸289亿美元。

中国央行此前表示，外币对本币的远期和期货空头头寸主要反映了央行为满足企业外币负债套期保值需求而与商业银行开展的外汇远期操作。将继续按实需原则提供远期避险产品，央行远期操作对未来外汇储备规模的影响较小。

路透此前报导指出，中国央行正在远掉市场玩起了乾坤大挪移，央行的新玩法就是在与市场主体加强沟通的同时，通过掉期市场获得外汇流动性，为即期市场提供弹药，“以时间换空间”有效缓解外储锐减的风险，以最小的成本令贬值预期消弭于无形。（完）

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