人民币综述：开盘后迟迟不能成交 是美意还是干扰

路透上海6月3日（作者 张金栋） - 人民币中间价定价机制逐渐透明，为本轮汇率调整而不引发恐慌立下汗马功劳，但本周出现报价行严格执行报价机制但承诺时间内“无法参与”的状况。交易人士指出，定价机制仍有改善空间。

他们并指出，由于报价行基本上都是市场上的交易主力，因此确有必要防止报价行利用自身优势随意报价，同时确保报价的有效性，但也需考虑规则和市场出现分歧时如何处理。

“（这么定价）影响应该倒不大，但这么搞，一旦市场预期和报价有偏离，报价行不参与，这15分钟就浪费了。”一中资机构交易员指出，“目的是好的，但产生的效果确实很奇怪。”

此前外媒报导指出，为确保报价行报价的有效性，监管层要求报价行在给出报价之后的15分钟内，其交易报价不能偏离上报的中间价和实际中间价形成的价格区间。如果偏离太大报价行不能参与市场报价，否则可能影响该行的报价资格。

随着市场对汇率定价机制的进一步了解，本周四周五都出现了开盘后一段时间无法成交的窘境--人民币兑美元周四中间价开盘在6.5688元，但市场成交意愿在6.58附近，开盘后因为少了大行连续报价，买卖价差非常大无法达成交易至报价限制解除。

这种状况周五再次出现，人民币中间价开盘在6.5793元，虽然市场有报价，但双边价差依旧远远超过正常的水平，直至9:41分才最终达成6.5880元的首笔成交。

面对这两天的开盘表现，另一中资行交易员称，“这两日的中间价符合定价规则，但不符合市场行情。报价行按规则计算报出中间价，但实际上又不愿按照报出的价格成交。”

一报价行交易员指出，报价行一直很遵守报价机制，如果中间价和市场价偏离较大，就算有成交也会比较稀疏，直至报价行入场，“最近因为报价机制更透明，市场更关注了而已。”

随着汇率弹性的上升，加上市场预期和定价机制的偏差，可能会经常出现交易前15分钟没法成交的情况，因此交易人士也建议，监管层应考虑政策目的和实际操作的效果问题，适当修正定价机制。

当然也有外资行人士认为，随着监管层不断扩大交易主体，参与交易的目的不同可能会淡化当前机制的不足。

中国外汇交易中心周四称，工银亚洲周三达成首笔银行间市场人民币外汇交易，这是人民币购售业务境外参加行进入银行间市场以来的首笔交易，标志着银行间市场对外开放取得实质性进展。

5月20日起，首批人民币购售业务境外参加行完成备案，正式进入银行间外汇市场，包括工银亚洲在内的六家参加行获批。

**猜央妈的底牌**

虽然说中间价定价机制已经比较透明，就是“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”，不少机构都尝试根据定价规则去拟合中间价，试图窥探央行的“底牌”。但交易人士也指出，定价公式简单明了，但央行仍有发挥的空间。

“要拟合中间价，你首先得有三个篮子（CFETS、BIS、SDR）的指数吧，外汇交易中心每周才公布一次，另外你还得知道这三个篮子的权重、加权方式，还有人为调节的部分也是央行发挥的地方。”一外资行交易员如是说。

分析人士也指出，其实可以根据经验，采取简单的方式推测第二天中间价大概的位置。一般可以用美元指数升贬空间的30-40%来体现人民币兑美元中间价一篮子货币汇率变化。

例如周四人民币兑美元即期收在6.5792，而中间价报在6.5688，两者差将近100点；周四美元指数收报95.56，较上日反弹0.11%，那么人民币兑美元中间价周五应该报价在6.5813-6.5821附近。则周五人民币兑美元中间价开在6.5793，和预估值偏差很小。（完）

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名： 帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 13,241.4 38

东方汇理 7,430.0 36

法巴 3,275.9 13

中行 2,699.9 3

渣打 2,026.0 15

国泰君安 1,550.0 2

**本周市场动态**

--香港金融管理局（HKMA）称，将中国财政部在伦敦发行的人民币国债纳入为香港人民币流动资金安排的合资格抵押品。

--香港金融管理局（HKMA）公布数据显示，4月末人民币存款余额7,229.84亿元，单月环比下跌4.8%。

--两位熟悉政策的消息人士周一透露，台湾期货交易所将于6月27日推出美元/人民币期货选择权商品，料超越新加坡、香港，成为全球首个提供该服务的交易所。(完)