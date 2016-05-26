人民币缩量微幅收升 静待周五美联储主席叶伦讲话指引

路透上海/北京5月26日 - 中国人民币兑美元即期周四缩量微幅收升，中间价亦升逾140点暂时脱离五年多低点。交易员指出，近期中间价波动整体较大，但并没有违背监管层此前提出的定价机制，因此市场情绪并不恐慌，今日盘面结购汇整体相对均衡，当然美加息预期下人民币或考验6.6元年内低点支撑。

他们并表示，虽然市场客盘和自营跟前一段时间相比整体趋于平衡，但也可以看到大行在适当点位给市场提供流动性，此举最多也只是消化掉部分动能，没有刻意引导方向，最终也可看到即期市场波动明显不及中间价；美联储主席叶伦周五讲话或巩固美6月或7月升息预期。

“人民币会不会重回6.6，要看美元表现，也要看央妈会不会严格按照一篮子货币，我是觉得美指调整了两个季度，差不多要重新走强了。”一中资行交易员称。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.28，较上日微跌0.01%，今日人民币对美元中间价虽然大幅反弹，但人民币兑卢布出现超1,100点跌幅，明显抵消了对美元反弹影响；SDR篮子指数今日微升0.03%至96.37；BIS篮子指数则微跌0.05%至98.52。

全球汇市方面，日圆在亚洲盘初飙升，阻碍了美元的进一步上涨，令人猜测美国投资者将不会忍受美元升破110.50日圆。

美联储主席叶伦将于周五发表讲话，可能巩固美联储最早6月或7月升息的预期。美联储 4月会议记录基调强硬，以及数位决策者的言论均暗示升息即将到来。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离 岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格<CNY=CFXS 6.5619 6.5620 -0.00%

>

中间价CNY=SAEC 6.5693 6.5468 -0.34%

成交额<CNYSPTVOL=CFXT 166.96亿美 198.62亿美元

> 元

日内波动幅度(pips) 108 日低6.562 日高6.551

2

今年以来升贬幅度 -1.04%

2005年汇改以来升贬幅 26.13%

度

一年期美元/人民币掉期 688

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.5643 6.5664

一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.7309 6.7345

>

中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.5593；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）