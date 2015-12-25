综述：人民币波动率有望续升 境内外价格合并梦想待照进现实

作者 张金栋

路透上海12月25日 - 2015年可以说人民币汇改大年，不管是中间价改革还是人民币汇率指数公布，都为人民币汇率市场化扫除了制度障碍，而年末宣布的延长交易时间及扩大引进境外合格主体更为市场化汇率提供交易基础。

展望2016，人民币兑美元波动率亦有望继续上升，这不仅会增加套利成本，亦有利于企业、银行等的风险管理以及人民币衍生品市场发展。而监管层多次提到的“促进形成一致的汇率价格”应是下阶段的汇改重点。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮指出，“美元在2016年存进一步走强空间，而要保持人民币篮子稳定，意味着美元升值时人民币必然出现贬值…，同时人民币兑美元波动性将会上升，以往年均3-5%的波幅，将会上升至年均8-10%甚至更高。”

分析人士指出，8.11汇改之后中间价基本跟随上日收盘价，人民币汇率走势变得连续，而公布人民币汇率指数意味着监管层为保持汇率指数稳定，料会提升人民币和美元波动容忍度。

根据路透终端数据显示，8.11汇改后美元/人民币期权隐含波动率<0#CNYVOLSURF>衡量的恐慌性指数近期连续上行，其中境内六个月平价期权CNY6MO=CNC和一年期的平价期权CNY1YO=CNC均一度触及4.70的记录新高。

中国社科院世界经济与政治研究所国际金融研究室副主任肖立晟也撰文指出，央行改革的目的是增强汇率弹性，新的预期外信息会反映在汇率价格的波动上，预计2016年人民币汇率的波动率将是关键词，预计在岸市场的隐含波动率会逐步提高至6%左右。

**有利衍生品发展**

此前因人民币单边升值，且波动率非常低，企业普遍不重视汇率风险，而人民币波动率上升，将迫使企业关注汇率风险，提升对衍生品的认知和运用。

“按照以前的波动率，人民币的衍生品很难搞的，比如让企业先掏期权费，连这步都很难，但真的汇率波动起来，期权应该是非常好的产品。如果人民币波动率继续上升，我认为这个会发展得起来。”一中资行交易员称。

国家外管局公布的数据计算，中国外汇市场交易中期权交易金额占比不过2.21%，在汇率波动加大后的8月-10月，期权交易占比反而出现明显下降，而银行对客户的期权交易下降更明显。

前述交易员称，一方面是此前市场波动率不大，而且单边居多，突然加大波动，反而不适应，另外客户参与期权交易的认知度和兴趣都不高。

清华大学国家金融研究院副院长周皓认为，央行思路早已变为由市场主导外汇价格，之所以央行对汇率干预放松得比较慢，是为了给企业和居民等微观主体足够时间，适应和学习在浮动汇率下管理资产，对冲风险。

**境内外一致的汇率价格**

因中国资本项目尚未完全开放，离岸人民币和在岸人民币两地汇价因为价格形成机制不同而长期偏离，这种异常在8.11汇改之后并未明显改观，价差甚至继续扩大；而即将开始的夜盘交易，若能不断引进境外主体，将为人民币形成境内外一致的价格提供交易基础。

“没有哪个国家的货币境内一个价格境外一个价格的，”一中资行交易主管称，“延长交易时间和引进境外主体的目的很明确，就是最终要让两个市场的价格统一起来。”

中金公司报告指出，延长交易时间使得在岸汇率可以更好地引导离岸汇率。相应地，它将有助于缩小在岸与离岸间汇差。

肖立晟亦认为，要让在岸和离岸汇率真正收敛，一方面要继续开放资本账户，消除套利空间。另一方面要增加在岸外汇市场交易的深度和广度。

在8.11汇改后，在岸人民币和离岸的价差一度至1,200点子以上的四年来最阔水平，在央行干预下9月底10月初一度出现倒挂，但很快价差再度拉大，截止目前两地价差仍有600点子以上。

而早在8.11汇改后的答记者问上，央行就提出了要“促进形成境内外一致的人民币汇率”，随后央行副行长易纲在汇改吹风会上再次提起，央行三季度货币政策报告专栏文章，以及最新的延长交易时间的答记者问均有提到。

另外此前已消息人士对路透称，央行已经窗口指导暂停机构申请新的RQDII（人民币合格境内机构投资者）相关业务。

分析人士指出，央行已经有意边缘化离岸CNH市场，将逐渐引导CNH的交易者回流到国内银行间市场，强化国内市场的定价权，未来将会继续放宽境外交易主体资格，引进更多合格境外主体。

“把DOLLAR CNH（离岸CNH）的交易引过来嘛…，CNH的归宿应该是NDF（无本金远期外汇交易），现在除了一些必须要做的NDF，基本不玩了，CNH的交易量也会慢慢萎缩掉。”招商银行外汇交易主管张治青表示。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 39,099.2 143

渣打 27,227.2 74

法巴 19,733.3 62

星展 8,634.1 37

中银 6,319.5 18

**本周市场动态**

--本周离岸人民币出现小幅反弹，但银行间CNH的短期拆借利率持续飙高，显资金紧张。交易员表示因即将到来的圣诞节及年底因素推动整个利率曲线上行。

--自2016年1月4日起，中国银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至北京时间23:30，人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。中国外汇交易中心对外公布北京时间16:30人民币兑美元即期询价成交价作为当日收盘价。