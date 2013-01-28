人民币收跌 境内外套利空间缩窄后结汇意愿稍减弱

* 人民币即期在清淡中收跌

* 中间价逆美元指数连续三日走低

* 离岸人民币持续走弱后套利空间缩窄

* 境内客盘仍净结汇,但结购汇稍均衡

* 后期有待中间价提供指引

路透北京1月28日 - 人民币兑美元即期周一延续上周清淡市况,即期价格随中间价平稳收跌,客盘结购汇稍显均衡.交易员称中间价逆美元指数继续走低,且离岸人民币持续走弱令套利空间缩窄乃至消失,境内结汇意愿也稍有减弱.

上海一大行交易员称,"总体之前境外美元比较低多少有套利嘛,现在(美元)中间价一直走强,卖美元没有那么迫切了,境内购汇也比前期稍微多一点点...不过总体来看美元卖盘还是稍微偏多."

该交易员并分析,离岸市场中人民币走弱的原因,可能包括新兴市场货币获利回吐,套利空间缩小,和境内中间价持续下降提供指引等,"目前还没有明显的方向,接下来可能也要参考境内中间价的走势吧."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2226 6.2222 6.2241 6.2818 6.2805 6.2205

华东地区一城商行交易员称,现在大家的头寸都比较轻,每天波幅区间非常窄,没法做交易,中间价也没有衡量的标准了,不敢去赌第二天的中间价走向.

中国央行副行长兼国家外汇管理局局长易纲此前表示,中国央行对人民币的国际化采取市场化取向,没有刻意地支持或提倡;同时他认为,目前人民币汇率比较接近平衡水平.

上海一外资银行交易员认为,今天市场走势较平稳,除了境内外套利空间缩窄,外管局局长的表态可能也有作用,"大家对后市的预期会比较平稳,市场可能就在平稳中迎接春节了."

上述大行交易员表示,这个提法去年一直在说,"我们理解就是说人民币可以偏强,但是下方(升值)空间不大.现在就是在做双向波动,中间价的走势还是很难猜,风险比较大."

东京汇市欧元兑美元周一持于11个月高位附近,因越来越多迹象显示对欧洲经济信心正在回升.日圆兑美元跌至两年半低位,因市场预期日本将有更多货币宽松措施.

以下为北京时间17:09,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3175/00 6.2920

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2265/85 6.2130

境内美元人民币一年期掉期升水报1,075点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3301元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。