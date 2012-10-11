人民币兑美元首破6.28 创收盘新高

* 人民币收盘创汇改以来最高

* 首次刺穿6.2800的整数关口

* 隔夜欧元走升令中间价高开

* 盘中波幅逼近1%的上限

* 後期若中间价持稳,波幅或缩窄

路透北京10月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四首次击穿6.2800的整数关口,收盘及盘中均创2005年汇改来新高,盘中并逼近1%的波幅上限,主要受中间价跳涨至逾半个月高位的强势.

北京某国有大行交易员称,今天市场成交跳空高开近50个点,是由於中间价随隔夜欧元上升所致,客盘未见突出表现,市场还是保持了近几天较强的走势.

人民币盘中最高触及6.2761,距离6.2757的波幅上限仅一步之遥.当日成交区间在中间价的0.92%-0.99%之间.

交易员表示,"人民币坚挺跟市场上的交易行为有关,家家都在通过SWAP市场上调整美元期限,sell即期,buy远期."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:(*代表创汇改来新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

*6.2770 *6.2761 6.2808 6.3391 6.3449 6.2833

上述交易员并称,这就是即期人民币走升,而远期美元升水的原因,因为美元很多.

隔夜欧元兑美元上涨,收升0.1%,报1.2899美元.此前连跌两日,但对西班牙是否寻求救助以及希腊是否能从贷款方获得更多金援的不确定性可能限制欧元升幅.<FRX/CN>

上海一银行交易员称,市场近几天走势都很强,节後结汇还是稍微偏多,但不认为市场会长期保持那麽强,央行和市场都不希望汇率大幅变化,後市若中间价还是开得那麽稳,成交可能会往中间价靠一靠.

东京汇市欧元兑美元周四跌0.1%至1.2864美元,此前触及10月1日以来的最低1.2825.交易员说,一些市场人士可能希望测试关键技术支撑--200日移动均线切入位1.2823,以及10月1日低点1.28035. <FRX/CN>

以下为北京时间16:57,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3744/84 6.3960

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2791/25 6.2897

境内美元人民币一年期掉期升水报1,580点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4350元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 曾祥进/林高丽

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