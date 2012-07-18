* 人民币即期汇价继续小幅收高

* 中间价连续三日高开,但市场仍无明确方向

* 日间波幅不断缩窄

* 美联储主席伯南克讲话无新意,海外市场暂难有指引

路透上海7月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三继续小幅收高,受助于中间价连续三日高开,但即期汇价日间波幅呈逐渐缩窄态势,市场仍无明确方向感.

交易员指出,隔夜广受关注的美联储主席伯南克讲话并无新意,美元指数.DXY冲高回落,海外市场近期波动亦有逐步收敛之势,人民币汇价暂难从中获得指引.

"这几天都不怎麽动了,市场没什麽兴趣做交易."上海一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3702 6.3681 6.3732 6.3140 6.3167 6.3729

华南一银行交易员谈到,伯南克讲话中虽保留了使用更多工具提振美国经济的可能性,但还是未明确提及第三轮量化宽松政策,因此对汇市的总体影响有限.

上述上海的银行交易员认为,近期人民币主要是受客盘结售汇影响,相对而言,只要油企没有较大的购汇盘出现,结汇盘会稍多一些,而短期如果消息面没有大的变化,人民币难以摆脱窄幅整理的走势,"就是随波逐流吧."

美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克周二对经济前景表达了悲观看法,但在联储是否接近推出新一轮货币刺激举措方面,则基本没有给出实质性的线索.

以下为北京时间16:35,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4150/80 6.4140

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3700/20 6.3740

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水690点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4392元.

日元兑主要货币周三在亚洲市场上扬,在伯南克稍晚讲话前,投资者风险胃纳降低.此前一天他放出的模糊信号令市场不安.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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