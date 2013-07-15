人民币近收平 符合预期经济数据未带来方向指引

* 人民币即期近收平，中间价连续第二天走弱

* 二季度经济数据符合预期，对汇率影响甚微

* 交投淡静，谨慎观望情绪浓

* 市场仍缺乏突破区间的动力

路透北京7月15日 - 人民币兑美元即期周一近收平盘，而中间价则连续第二天小幅走弱。因市场期待的二季度经济数据符合预期，并未给汇市带来方向指引，整体市场仍在区间震荡格局中，尚未出现突破的动力。

上海一股份制银行交易员称，整体客盘结购汇相对比较均衡，市场交投平静，谨慎观望的情绪比较浓，对后市仍缺乏方向，料短期震荡格局难以突破。

“市场很平静，很少有成交，波动幅度在30点以内，...今天很谨慎，因为数据符合预期，所以对市场影响比较小。”北京一国有行交易员指出。

上述股份行交易员指出，数据符合预期，整个汇市乏善可陈，澳元也没出现大的动静；不过市场仍在关注人民币中间价可能给予的后市指引。

“如果后市中间价能突破6.16元，再往上走100个点，或许市场就能有一波小幅升值的行情出来。”该交易员指出。

中国国家统计局周一公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，低于一季度的7.7%但符合市场预期，环比增长1.7%。上半年经济增长7.6%，略高于今年7.5%左右的目标。展望下半年经济下行压力依然严峻，但在决策层一系列稳增长举措支撑下失速概率很小，未来底部波动仍是主要特征。

亚洲汇市澳元周一走升，此前中国公布的第二季GDP数据符合市场预期，缓解市场对其经济放缓快于预期的忧虑.

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1378 6.1375 0.00%

中间价 6.1663 6.1631 -0.05%

成交额 117亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.50% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 229 6.1357 6.1586

2013年来即期升贬值幅度 1.51%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:34 今日 上日

1年期NDF 6.2822/59 6.2850

CNH即期 6.1381/94 6.1373

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/杨淑祯)

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