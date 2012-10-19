人民币周五收跌终结三日连涨

* 人民币收跌,并终止此前三日连涨

* 按周计,人民币本周为连续第十一周上涨

* 即期人民币续升势头未改

* 美元多头谨慎操作

路透北京10月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五收跌并终止三日连涨,整体交易仍显清淡.人民币中间价结束连续六日走高後也出现小幅下跌.

而按周计算,本周人民币为连续第十一周上涨,且後续升势未有明显逆转迹象.交易员称,周五交易相对比较稳定,主要是跟随客盘平头寸,自营盘交易清淡,美元多头操作谨慎,因人民币升值压力犹存.

"大家往上买(美元)都比较谨慎,也不会想要拿很多美元的头寸,毕竟整个趋势没有太大的变化,"上海一大型银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2538 6.2482 6.2571 6.2595 6.3021 6.2503

甫公布的中国宏观数据亦对人民币提供支撑.中国国家统计局周四公布,三季度中国实现GDP同比增长7.4%(路透调查中值为7.4%),上季度为7.6%;GDP环比增长2.2%.优於预期的消费和投资等数据,缓解了市场对中国经济继续下滑的忧虑,三季度企稳回升势头基本得到确立.

此外,央行通过逆回购缓解资金市场流动性紧张局面,同时受QE3等因素影响资本流入都会令国内资本市场接下来出现反弹;加之11月初的美国大选和国际贸易保护主义等也在给人民币施加升值压力,都会在人民币近期大幅走升後继续形成支撑.

东京汇市欧元/美元几近持平纽约尾盘,报1.3074美元,低於周三触及的一个月高位1.3140.<FRX/CN>

以下为北京时间17:18,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3650/70 6.3600

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2543/67 6.2515

境内美元人民币一年期掉期升水报1,510点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4048元.

而国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年9月人民币实际有效汇率指数为107.57,较8月环比续跌0.68%,为2011年11月来最低水准.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

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