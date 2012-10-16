人民币因客盘结汇偏多收涨

沪综指缩量微收升 3,300点附近压力较大短线料维持盘整
路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
* 结汇偏多令人民币收升
* 中间价连续第四日上涨,但涨幅甚微
* 人民币升值压力尤存,但力量稍弱
路透北京10月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二收升.早盘来自贵金属购汇盘一度令人民币走低,其後结汇客盘再占上风,令人民币即期成交价格最终收涨.
今日中间价虽连续第四日上涨,涨幅则已较前三日的强势明显减弱.交易员认为,中间价高开後虽然引发一波购汇,但结汇力量仍稍占上风,後市仍面临一定升值压力.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2640 6.2618 6.2756 6.3106 6.3112 6.2707
上海一外资行交易员称,昨天开始的一波油盘和贵金属盘过後,今天盘间以结汇盘为多.而在人民币近期持续升值到纪录高位後,结汇盘仍持续存在,可能预示仍有部分市场参与者看多人民币.
北京一国有银行交易员称,"这个礼拜(人民币升值压力)比上周小很多,上周是结汇盘面特别重,这周影响(较大)的最主要因素是贵金属和石油,购汇压力大一些,尤其是贵金属方面."
上述交易员指出,今天美元/人民币应该会是一个低位,但具体走势可能要到下午3点以後才能更为明确,一方面是油盘的购汇力量是否出现,另一方面要看欧元走势,亦将对市场产生较大影响.
该交易员指出,考虑到中国经济基本面还不是很乐观,虽然人民币上涨势头仍在,但年内升值幅度已经有限,估计到6.2500就差不多了.
"到年底了,客盘力量都挺大,不过在十八大之前市场的方向可能不会有大的变动."上述交易员指出.
东京汇市欧元兑美元报1.2962美元,较美国尾盘水平高0.1%.交易员称除非西班牙形势更为明朗,否则过去几周徘徊於1.28-1.30的欧元或不会脱离这一区间.欧元在上月曾触及四个月高位1.31729美元.
以下为北京时间16:52,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3565/05 6.3540
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2640/45 6.2650
境内美元人民币一年期掉期升水报1,445点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4085元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科/李然; 审校 林高丽/杨淑祯
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