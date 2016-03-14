综述：中国2月央行外占降幅收窄逾六成 人民币维稳初战告捷

图中为百元面额人民币与美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

撰写/孙琦子

路透北京3月14日 - 中国央行口径的外汇占款2月继续下降，但降幅缩窄至1月的三分之一，反映人民币汇率维稳初见成效，跨境资金流出正在收敛。随着市场对人民币贬值预期弱化，3月外汇占款数据料将继续改善。

路透根据中国央行周一公布的货币当局资产负债表计算，今年2月央行口径外汇占款减少2,278.83亿元人民币，降幅较1月的6,445.38亿元收窄逾六成。2015全年外汇占款减少2.21万亿元。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮称：“数据改善了不少，央行对汇率的维稳初见成效，但外汇占款仍然在下降，说明贬值预期并未消失，且2月美元相对弱势，维稳压力小，需要关注美元再次走强时的贬值预期。”

中银香港高级经济研究员应坚则指出，外占降幅收窄可能与企业结汇行为变化有关。随着人民币汇率趋于稳定，境内外人民币点差收窄至境内高于境外，企业逐渐改变前几个月境内购汇、境外结汇的行为，更多在内地结汇。

“企业因实际生产及经营活动有人民币资金需求，亦会将所持有的外币兑换为人民币，外汇占款逆差可能进一步收窄。”应坚说道。

外管局局长潘功胜上周六在央行发布会上表示，2月份结售汇逆差比1月份减少50%，涉外收支逆差2月份比1月份收窄50%。加上已公布的外汇储备数据，多个指标都指向过去几个月内，跨境资金流出是在收敛的，在向基本面回归。

不过，在中信建投首席宏观分析师黄文涛看来，虽然市场的恐慌阶段已经过去，但一个月的数据并不具有代表性，未来外占形势还需结合出口顺差、汇率等因素综合考虑。

中国外汇储备自2014年6月“登顶”至3.99万亿美元后持续下降，2015年初至今年2月已下降逾6400亿美元，但最近三个月的降幅已由千亿收窄至300亿以内。

**回归正常**

分析人士并指出，鉴于当前人民币兑美元汇率企稳，人民币贬值预期弱化，银行代客结售汇趋于正常状态，若结售汇逆差收窄，外汇占款降幅也会进一步收窄。

方正证券高级宏观分析师杨为敩亦表示，2月外汇占款降幅收窄，主要的外部因素就是美联储加息预期的降温，此外，市场对人民币汇率的预期也更加向基本面靠拢回归。

“未来即使美联储加息预期重新升温，预计也不会有此前那么严重的资本外流，预期泡沫渐渐去除。”杨为敩称。

人民币兑美元即期CNY=CFXS周一小幅收升至6.4950元；中间价则微跌，继续跟随国际美元表现。交易员称，近期监管层明显强化中间价引导作用，借国际美元走软之际继续挤压人民币空头，淡化贬值预期，为后续重新双向波动逐步扫清障碍。

民族证券首席宏观分析师朱启兵表示，“8.11”汇改以来，企业债务调整进程接近尾声，从去年8月到今年1月外币贷款累计下降逾8,000亿。但3月的情况还需要看即将召开的美联储议息会议，虽然加息的可能性较小，但如果会议纪要中的表态偏鹰派的话，仍将对资本项下的资本流出造成一定压力。

不过杨为敩也指出，虽然外汇占款未来大概率降幅缩窄，使得对冲外汇占款所进行的基础货币投放压力减轻；但并不意味着今年货币政策整体压力减小。今年的广义货币增速调高，社会融资规模增速也不低，这都需要基础货币的投放。

在民生银行首席研究员温彬看来，外汇占款降幅收窄，和2月外汇储备降幅收窄变动一致。3月1日央行降准可以有效对冲前期外汇占款收缩对基础货币投放造成的压力，金融市场流动性总体稳定。

中国央行行长周小川周六表示，比较稳健的货币政策配合其他宏观调控措施，就可以实现经济增长目标；除非国际、国内发生重大风险事件，中国无须采用过度的货币政策刺激，也不会倚重汇率贬值来提高出口竞争力。（完）

（李贺和马蓉对此文亦有贡献）

欲览货币当局资产负债表，请点击：here