人民币兑美元收跌 境内外价差扩大引发市场关注

* 人民币兑美元收跌

* 购汇需求促美元走势偏强

* 境内外价差扩大成关注焦点

路透上海1月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四小幅收跌.美元指数.DXY日趋回落,中间价亦续涨,但在购汇需求驱使下,美元走势依然偏强.而近期离岸人民币与境内价差的扩大化引发投资者的关注.

"fixing有点保守.今天有些购汇需求,最近不会有特别大的波动."上海一银行交易员表示.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------

6.3167 6.3107 6.3215 6.3173 6.3205 6.3120

上述交易员并指出,离岸美元兑人民币即期近日出现下挫,进一步拉大与境内市场间的价差,套利空间浮现.这一情况可能激励投资者在香港购汇,并转向境内结汇,推升人民币汇价.

东京汇市欧元周四在亚洲市场上涨,此前有消息称,国际货币基金组织(IMF)希望能提高放贷能力以助解决欧债危机.但黯淡的澳洲就业数据则抑制澳元走势.

以下为北京时间16:35,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2860/10 6.2705

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2969/32 6.2820

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水221点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3388元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹/曲伟治; 审校 曾祥进

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