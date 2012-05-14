* 人民币受中间价指引收跌

* 海外美元表现强劲推低中间价

* 央行年内再度降准影响并不明显

路透上海5月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一收跌.海外美元表现强劲推低人民币中间价,并拖累即期汇价.

为刺激经济,央行年内再度调降存准释放更多流动性,但即期汇率仍受中间价主导,影响并不明显.

"汇率还是由中间价主导,(中间价)又维持在6.30稳定的区间,因此(降准)对即期汇价没有太大影响,"上海一银行交易员表示.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3215 6.3082 6.3225 6.3040 6.2952 6.3106

中国人民银行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.

从已公布的宏观数据观察,国内实体经济表现依然疲弱,机构对未来非对称降息预期一直萦绕.上述交易员认为,非对称降息还是有可能的.通胀水平依然不低,存款利率很难有下降空间.但为维持经济平稳,央行依然可能调降贷款利率.

而降贷款利率将对即期汇价产生影响,主要是涉及到跨境资本流动的问题.他补充,在经济走弱,人民币投资收益下降情况下,可能会引起热钱的流出.而人民币贬值、资本流出,又会进一步围困经济.这也是央行对动用利率政策保持谨慎的重要原因,以限制大规模的资本外逃,预计央行依然会通过中间价的指引降低人民币贬值预期.

以下为北京时间16:34,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3740/90 6.3560

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3200/20 6.3130

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水215点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3430元.

东京汇市欧元周一触及近四个月新低,此前希腊各党派组建联合政府失败,投资者对希腊面临退出欧元区的风险感到紧张不安.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良/乔艳红

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