人民币即期汇价受结汇盘推动转收涨

专访：中国银行业同业利润空间今年将压缩 债市仍有机会--专家
路透上海3月1日 - 深陷资产负债期限错配困境的中国银行业如何闯关去杠杆时代成为焦点。南京银行金融同业部总经理龙艺认为，今年在深化“三去一降一补”和货币政策稳健中性的政策基调下，传统利率与金融市场利率的背离及监管不确定性将压缩同业业务利润空间，市场波动也会加剧，但债市仍然有机会。
* 人民币受结汇盘推动转收涨
* 欧元反弹干扰美指走势
* 中间价持续弱势并跌破6.31
* 海外炒作人民币贬值风潮升温
路透上海5月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二逆转早盘跌势收涨,受午後结汇盘涌出带动.中间价连续下行,今日并一举跌破6.31,为两个月来首见.不过,午後阶段性承压的国际欧元出现反弹,对美元指数造成干扰.
"结汇盘有点多,而且出了一点意料,欧元涨得太狠了,所以这边(美元)砸得狠了一点."上海一银行交易员称.
近期人民币贬值预期又有重燃苗头.数据显示,国内经济增长呈现疲态,部分机构甚至预计二季度GDP增速将下破8%.上述交易员表示,不仅是经济问题,中国与菲律宾之间的政治冲突也降低了投资者持有人民币的意愿.此外,一年期NDF跌至6.37位置,亦显现出海外炒作人民币贬值的风潮又开始升温.
不过,指望人民币大幅贬值也是不现实的.他指出,一方面全年的外贸仍有望保持顺差局面;另一方面,伴随美元的强势,结汇盘也逐渐涌现,并限制即期汇价的下跌幅度,"总的来说,整个趋势(美元兑人民币)在向上,但是预计速度比较缓慢."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3182 6.3154 6.3267 6.3110 6.3040 6.3215
商务部稍早表示,中国今年外贸将呈现前低中稳後高态势,有信心实现全年目标.今年外贸将基本平衡、略有顺差,顺差将较去年进一步缩窄.
对於盘间汇价与中间价定位差异大的现象,上述交易员认为,央行出台扩大人民币波幅的政策,目的就是要减少干预,增强市场的自主选择.而近期成交价上升幅度不及中间价升幅,两者的差异亦在逐步收窄.
以下为北京时间16:53,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3735/65 6.3730
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3190/10 6.3195
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水220点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3402元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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