人民币创一个月新高後涨幅收窄

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
* 人民币盘中创一个月新高,尾盘收窄涨幅
* 因美元买盘逢低入市
* 通胀走低加经济疲软,不支持人民币持续走强
路透北京8月9日电---中国人民币兑美元周四收盘涨幅收窄,但仍为7月5日来的逾一个月新高,早盘因国际市场继续看空美元,客盘出现较大结汇,但午後美元买盘逢低入市.
北京某国有大行交易员称,结汇量较大令美元下行,并触及7月5号以来的低位,"我认为美元兑人民币近期步入了一个回调的通道,这主要是受国际市场看空美元,令美元相对弱势造成的."
而外资行一交易员称,午後欧元兑美元走弱,美元走强,从而带动在人民币即期市场上的美元买盘逢低入市,令人民币涨幅缩窄.
以下为中国外汇交易中心人民币兑美元今日主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3590 6.3502 6.3608 6.3387 6.3378 6.3615
以下为北京时间17:24,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4255/85 6.4255
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3635/45 6.3690
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水1,080点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4670元.
上述国有大行交易员并称,其个人认为人民币兑美元走强仍缺乏一些国内基本面的支撑,"我们也看到7月通胀数据比较低,人民币受到国内经济影响应该不会持续走强,图形上短期来说6.345元附近应该会受到一定的压力."
中国周四公布的7月CPI同比涨幅如期继续回落,创二年半低点,为政策面进一步放松腾挪空间.7月工业生产和消费增速均创出多年新低,表明经济仍在下行通道中.而政府此前推出的宽松政策要传导到实体经济恐怕需要更长时间,预计中国经济三季度触底概率较大.
另一位北京大行交易员说,早盘美元兑人民币一路下跌超过100个点,之後出现一些空头回补,个别行业出现大客户结汇;而早盘即期走势与中国通胀数据关联不大.
国际市场目前预期欧洲央行将开始买进主权债来压低西班牙的借贷成本,且美联储料将扩大货币宽松,尽管并没有官员谈话或者数据来支撑这样的看法,且当局暗示不太可能在9月前采取行动.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然/李文科; 审校 曾祥进/黄凯
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