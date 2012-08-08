人民币收升 午後客盘结汇量增加

* 人民币收盘走升

* 受客盘结汇增加推动

* 各期限远期美元升水连涨逾一月

* 长期仍看空欧元

路透北京8月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收盘上涨,因午後客盘结汇量增加推动,一改早盘清淡市况.交易员预期,短期国际市场欧元或仍维持反弹走势,料人民币也将跟随小幅看多.

北京一四大行交易员称,"下午主要是客盘结汇多,没别的...相对於前阵子客盘结汇量多一些,有累积的量."

另一位外资行交易员称,上午市场很安静,但3:30以後有一家大银行卖出大量美元,市场後来甚至有点缺乏流动性了,可能也和上海有一些银行(因台风来袭)提前下班有关.

"就40分钟,(美元)下来得特别快,因为那的确是一家大银行,开始时让人怀疑是央行干预,但後来确定是客盘结汇,并没有央行干预的意图."上述外资交易员称.

以下为中国外汇交易中心人民币兑美元今日主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3615 6.3585 6.3688 6.3378 6.3332 6.3664

以下为北京时间17:25,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4253/88 6.4235

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3690/95 6.3765

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水1,100点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4715元.

上海某股份制银行交易员指出,尽管早盘人民币走势偏弱,但观察到盘中外资银行有改集体做空美元动作.可能是由於近日结汇比较多,加之欧元短期或继续走强,导致外资策略发生短期变化,从而令人民币後期走势稍显乐观.

东京汇市欧元兑美元周三持稳,受惠于市场继续憧憬欧洲央行将进一步采取行动来降低西班牙和意大利借贷成本.

上述北京交易员并表示,短期可能会适当看空美元,但长期来看还是看空欧元,显示国际市场对欧元区未来的信心仍然不足.

值得关注的是,近来各期限的掉期/远期产品的美元升水也不断上涨.其中,一年期美元兑人民币升水自7月6日起,自400点持续上涨至1,000点上方,周二曾触及2008年12月以来最高水平的1,120点.

上述上海交易员认为,远期不体现升贬值预期,只体现利率平价,"掉远期点数只能反映出短期中美利率差异.现在美元非常泛滥,价格越来越低,近一个月来远期美元升水变大,只能反映出当前美元价格跌得很快."

人民币外汇掉期及隐含利率报价显示,境内一年期美元隐含利率仅为0.9480%,低於LIBOR的一年期美元利率报价1.0472%.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 张喜良

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