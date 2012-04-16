人民币波幅扩大首日双向波动明显 市场化正式起步

* 扩大波幅首日市场双向波动明显

* 中国央行在适当的时机做了恰当的选择

* 更多市场机会出现考验银行功力

* 交易员心情雀跃期待更大流动性

* 央行可尝试中间价更为市场化

记者 毕晓雯

路透香港4月16日电---人民币兑美元于波幅扩大後的首个交易日中波动明显,并在供需双方的买卖较量中平稳收盘,显示中国汇率政策改革的重大一步已顺利落地.

市场人士并指出,由於盘面波动明显,更多的交易机会已呈现,从而为市场带来风险的同时也留下了更多的收益空间,中国外汇交易的市场化可谓正式起步.

"扩大波幅是对外汇交易市场化的起步.而且,中国央行选的时机恰当,时机很对头."中国交通银行资金部总经理涂宏称.

周一是中国央行宣布扩大人民币兑美元汇率波幅的第一个交易日.开盘後人民币兑美元汇率一度冲低,较中间价贬值近千分之五,但随即受企业实际的客盘需求带动,缩减了跌幅.这显示出市场的力量的确正处於均衡区.

而市场人士也指出,海外市场的人民币兑美元报价近期一直低於境内市场,显示市场对人民币贬值还是有一定预期的,而今天盘面的企业客盘力量则与这种预期相互制约.

"外贸出口还是有支撑力量的.早盘人民币一度跌近0.5%时,许多的企业结汇盘就涌出来了."涂宏称.

此前中国公布首季经济增长同比8.1%,为近三年来最低.中国进出口贸易也向基本平衡靠拢,今年前三个月,累计顺差仅6.7亿美元.

中国央行上周六宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一.

**交易员磨拳擦掌**

央行宣布扩大波幅的当日正值周六,多家银行的交易员们都返回办公室加班,认真研究各种可能的交易策略.他们认为,汇率市场化以後,将为交易提供更多的机会.

"外汇交易员们最高兴了,真正显示水平的时候到了,"涂宏表示,"以前就象不管开车的水平高低,都只能开50脉;现在水平高的,就能开到100,甚至200脉......,能不激动吗?"

不过,他也透露,这毕竟是首个扩大波幅的交易日,该行在操作头寸上也做了一定收紧.不过,再过几天的适应後,这个收紧的限制就会恢复,风险跟收益就是同义词.

中信银行资金资本市场部资金业务部总经理孙炜也指出,今日盘面波动明显强於以往,但市场流动性还略显紧张.预计各家银行和客户对新政策下的交易策略再熟悉一些,交易量肯定会跟着就上来了.

"各家银行对风险控制手段、报价再熟悉一两天后,市场的交易水平肯定会上升."孙炜也称.

**中间价也需更灵活**

人民币兑美元的波幅由0.5%扩大至1%,也意味着央行对入场干预的容忍度进一步提升.有学者提出,下一步需要提高人民币汇率中间价的灵活性,让央行进一步释放干预市场的压力.

"可以更多的依赖参考一篮子货币的汇率形成机制来定价...,差得不远,就别干预;差得太远了,再做调整."对外经济贸易大学金融学院院长丁志杰建议.

尽管中国没有对中间价的变动做硬性的波动限制,但实际操作上,基本是将其与上一个交易日中间价的变动幅度控制在0.5%以内.但中间价主要参考的是在中国外汇市场闭市的时间段里国际外汇市场的行情,而这正是欧美交易时段,汇率波动大.因此,要容忍中间价更大的弹性.

"中间价的形成要有科学合理性.如果中间价不能反映市场的整体预期,就可能造成人为的汇率波动."他称,"从过去市场情况看,一些交易日开盘价和中间价差异很大,结果就造成这些交易日汇率的异常波动.

今日的中间价定在6.2960,开盘价则为6.3165.

对於下一步改革,学者们认为还要进一步夯实人民币汇率市场化的基础,让汇率、利率真正具备市场调节机制,从而令货币政策能真正发挥其效应.

"扩大汇率波幅是重要的一步,是推动其他市场进一步改革的关键所在",中国国务院研究中心金融研究所所长夏斌指出.(完)

--审校 屈桂娟

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