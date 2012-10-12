人民币汇价触及19年高位 人行欲维稳不敌美元水浸

* 中间价连续开在6.34附近

* 央行维稳意图明显

* 过剩的美元导致SWAP盛行

* 外贸苦苦挣扎,央行应有所为

记者 毕晓雯/李然

路透香港/北京10月12日电---有信号灯之称的人民币兑美元中间价已连续二个月维持在6.34元左右,显示中国央行维稳人民币的政策意图明显.但美元流动性泛滥却淹没了其姿态,源源不断的卖盘不断涌出,从而推升人民币即期汇价屡创新高.

人民币兑美元即期周五早盘一度触及6.2654日高,创自1994年以来官方牌价的最高位,达近19年的历史新高.人民币兑美元中间价亦突破6.33价位,报6.3264元.

就在中国经济增长步伐可能进一步放缓以及国际收支迈向均衡的当下,这一人民币连创新高与经济基本面的脱钩表现令人费解.

不少带有阴谋论的观点也浮出水面.即央行是为了给下个月顺利召开的十八大开创造良好氛围,因此自己在大量卖出美元以保持人民币稳定.而这两天不断让人民币创出新高,是为了威慑海外敌对势力,吓退海外做空中国的投机者.

但来自市场一线的交易人士却表示,人民币近期连续走升主要是各金融机构为减少美元持仓成本或尽量增加收益所做的外汇掉期(SWAP)交易操作造成的,调整美元持仓期限的同时,却没有改变美元的头寸,完全是交易导致的市场行为.

"sell即期,buy远期,对(美元)头寸没影响,但至少能获一点利."香港力顺金融货币经纪公司资深交易员潘振威表示,"欧美自己一堆事还忙不过了,怎麽会有闲心在此刻做空中国、做空人民币."

外汇掉期交易是指交易者在某个交易日买入(卖出)一种货币的即期外汇的同时,卖出(买入)该货币的远期外汇的交易.以目前的市况来说,即在同一日买人民币现汇,并卖出远期人民币.从而导致目前人民币即期升值,但远期却贬值的情况.

但也有交易人士指出,的确是大量的掉期交易推升了人民币汇率,"但你怎麽能分辨出央行有没有在里面呢?毕竟掉期也是央行可以使用的货币政策工具之一."

但学者们也指出,尽管有交易因素导致人民币即期汇价不断创新高,但在中国外贸企业苦苦挣扎且经济下行趋势明显的时候,连续走升的汇率并不是好消息.央行应尽快采取措施加以应对.

从国际收支来看,中国正在向平衡迈进.今年上半年经常项目顺差772亿美元,资本和金融项目顺差则大幅缩减至149亿美元,整体顺差已回落至2005年同期的水平,同比下降66%.

中国即将在下周发布三季度国内生产总值(GDP).根据路透所做的调查显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低於政府年初设定的全年增长目标7.5%.中国上半年经济成长率为7.8%.

今年8月以来人民币中间价持稳在6.33-6.35区间内,即期成交价则不断走强,相关图表请击点:(here&PBOC.PNG)

**SWAP盛行**

从中间价持稳来看,人民币在即期市场走强并非是央行政策要达到的管理目标.究其原因,境内泛滥的美元流动性才是背後的重要推手.

由於中国资本项下并未开放,积累的美元流动性几乎找不到出路;特别是美国QE3的实施,至少将维持全球美元低利率水平至2015年,这使得中国境内美元将处於全面的宽松.

而且,因藏汇于民正成为现实,但美元投资款渠道有限,已经导致了中国所有金融机构的外币资产与负债难以匹配,成本不断攀升.但SWAP操作在即期Sell、远期Buy,实际上是通过抵押美元获取人民币资金流,因而已成为资金管理者调节、熨平资金的首选.

上海一位外资行交易员称,当前SWAP市场中,中长端买盘需求多数来自中资行,而短期的卖盘大家都有,外资行的卖盘更多一些,这也是出於流动性的需求.

加上客户出於对冲或套利的需求,SWAP市场交易热络,尤其即期卖出美元的同向操作成为推高即期市场成交价格的一股力量,与此同时也伴随着掉期升水的不断抬升.

今年7月以来中国境内美元兑人民币掉期升水点数一路攀升.其中一年期从约200点一路升至本周三的1,660点的新高.显示宽松的美元仍在不断的积累,从而影响远期价格.

近四个月美元兑人民币掉期升水点数不断抬升,相关图表请点击(here)

"远期美元与人民币的价格正在走向由利率平价理论来决定的过程中...如果美元流动性的宽松状况一直这麽积累下去,远期还得升水."一国有银行交易员表示.

随着人民币汇率接近均衡水平,中国外管局於今年初重启金融机构综合头寸权责发生制管理,即远期交易可计入当日头寸,并突破头寸不能为零的下限管理,极大促成了掉期交易在今年走红.

中国外汇交易中心最新数据显示,今年8月间银行间汇率衍生品市场共成交2,178.9亿美元,同比增长3.1%;其中外汇掉期占据主导地位,成交达2,161.2亿美元,同比增长13.9%,成交额占市场总成交的99.2%.

**央行应有所为**

上述市场行为,完全是金融机构间的相互搏弈形成的,与央行并无太大的关系.但市场人士指出,由於中国外贸出口正面临着困境,央行稳定汇率水平是必要的措施,不应该放任外汇市场的自由发展.

"被动等待是最下策,央行的操作应该是针对预期打提前量."华泰证券首席经济学家刘煜辉表示,"因为金融市场往往有自我实现之势,一旦形成了市场预期,央行届时也是扛不住的."

"在目前外贸实体经济不振,经济下行风险加大的时候,最害怕的是人民币的贬值预期,将导致大量的资金外逃."他称.

市场中的交易人士也因此猜测,这也是央行在目前的大环境下,放任金融机构进行SWAP交易,并以大手笔的逆回购释放流动性加以配合的原因.

"不是还有传言说,央行在卖美元吗?"一位市场中的交易人士称,"十八大了,股市要稳定、汇市要稳定,这是政治任务."

根据路透调查显示,中国9月进出口增幅料均较上月反弹,但仍延续个位数增长,实现全年进出口总额10%的增长预订目标料有难度.

而中国对外经济大学金融学院院长丁志杰也指出,在美国释放QE3的大背景下,各国央行也都在采取措施防止来自外界的汇率波动.比如瑞士央行规定瑞朗/美元的汇率上限为1.20,丹麦实行瑞朗存款负利率的政策.

"现在面对的是外生性的升值压力,其实跟中国经济的基本面不符."他称,"所以,人民币目前最关键的是要保持汇率的基本稳定."(完)

--审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。