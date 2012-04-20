人民币兑美元小幅收跌 短期料横盘

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 人民币兑美元小幅收跌
* 经济数据和欧债忧虑的反复令市场变得谨慎
* 如经济如预期般改善,人民币今年仍会小幅升值
* 但短期内将维持横盘震荡的态势
路透上海4月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五小幅收跌,美国经济数据和欧债忧虑的反复令市场谨慎情绪浓厚,预计人民币汇价近期仍将维持横盘震荡的态势,等待中美宏观经济基本面的进一步明朗.
"除非美元的涨跌足够大,不然对人民币的影响有限,"上海一位外资行的交易员称.
他表示,人民币/美元表现主要取决於国内市场的供需关系,但从近期的情况来看,包括客户以及银行间机构,对後市都没有什麽一致的方向性判断,所以市场波动就变得很小.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3085 6.3042 6.3192 6.3042 6.3004 6.3039
上述交易员还表示,目前人民币NDF市场显示了较强的贬值预期,但如果中国和世界经济二季度获得更多改善,人民币全年也可能保持一定的升值幅度.
中国央行货币政策委员陈雨露此前称,如果未来中国经济结构转型顺利,人民币汇率仍将保持升值趋势.而国务院发展研究中心副主任卢中原预计,中国经济或将在第二季度见底.
投资银行花旗的最新报告指出,在贸易顺差缩窄和通涨压力缓解的背景下,人民币快速升值的空间和动力有所减弱,但经济基本面仍支持其未来升值,料年内人民币兑美元升幅在1-2%.
以下为北京时间16:35,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3410/40 6.3430
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3038/88 6.3000
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水260点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3345元.
东京汇市日圆兑美元周五亚洲盘中在10日低点附近徘徊,料将持续面临压力,因预期日本央行下周将进一步放宽政策.
目前国际市场关注焦点转向20国集团(G20)华盛顿会议,重点是有关国际货币基金组织(IMF)的增资磋商.
本周西班牙公债标售总体表现良好,但收益率走升,反应了市场担忧西班牙可能无法实现赤字目标,且对其银行业忧心忡忡.
最新的数据还显示,美国上周初请失业金人数首次出现仅仅小幅下滑的情况,暗示就业市场继3月表现令人失望之後,4月也不会有多大改善.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 周晓峰/曲伟治; 审校 乔艳红
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