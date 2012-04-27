人民币收跌 较中间价跌幅首超0.5%

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
* 人民币兑美元收跌,较中间价跌幅首超0.5%
* 中间价连续两个交易日创汇改来新高
* 美国财长盖特纳再度敦促人民币升值
* 客盘需求保持强劲,供需等市场因素占据主导
路透上海4月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五收跌,较中间价跌幅更是超过0.5%,为央行宣布扩大波幅以来首现.即期汇价交易区间继续显着脱离连续创新高的中间价,显示目前供需等市场因素对人民币汇率走势影响日渐明显,汇率形成机制改革初见效果.
美国财长盖特纳再度敦促人民币需要进一步升值,且近期海外美元疲软,共同触发中间价连续两个交易日创汇改来新高.但客盘美元需求保持强劲,始终压制人民币表现.午後美元指数.DXY走升,石油购汇需求旺盛,令人民币进一步承压.
上海一银行交易员指出,央行存在人民币升值的意向,唯市场上美元需求较强劲.且6.30元是个比较均衡的位置,虽然中间价高开,但客盘购汇及部分自营盘还是令美元走势坚挺.
他并预计,短期内中间价维持低位的可能性较大,但即期汇价落在6.29-6.31这个区间还是比较稳固的.人民币政治上虽有一定的升值压力,但考虑国际收支趋於平衡的现状,升值幅度预计会降低,全年升幅约1-2%.
"fixing(中间价)开是一回事,我们日常交易还是在区间里(6.29-6.32元).这个中间价没法交易的,只是起到确定交易区间的功能,"上海另一位银行交易员认为,当前的市场形势更能反映实际供需.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3102 6.3025 6.3124 *6.2787 6.2829 6.3060
注: * 表示为2005年汇改以来新高
今年一季度经常项目顺差收窄至247亿美元,同比下降14%;其和当季国内生产总值(GDP)之比为1.4%,较去年全年下降1.4个百分点.资本和金融项目恢复顺差499亿美元,同比下降56%.
美国财长盖特纳称中国货币需要进一步升值.人民币进一步走强,价值更多由市场决定将有助於巩固中国金融改革的目标.
以下为北京时间17:05,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3470/20 6.3460
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3046/10 6.3030
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水301点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3403元.
东京汇市日圆周五在日本央行放宽货币政策後下跌,日本央行的宽松力度略超市场预期.而欧元受挫,此前标普将西班牙信用评级调降两级.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.并於2012年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易价浮动幅度限制至1%;随後又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)
--发稿 冉莹/周晓峰; 审校 丁淑琴
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