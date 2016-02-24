1月人民币期货成交创新高 今年汇率弹性有望增大--港交所

路透香港2月24日 - 今年1月香港交易所的美元兑人民币期货录得日平均成交量3,264张合约，为历史高位，相比2015年12月上升58%。香港交易及结算所(0388.HK)首席中国经济学家巴曙松预期，随着人民币中间价形成机制改革，2016年人民币汇率弹性有望进一步增大。

港交所周三发布的期货中期快报称，1月29日的未平仓合约达30,516张合约(名义金额31亿美元)，相比上月末上升27%。

成交张数最多为2016年3月、6月及12月远期合约，占2016年1月成交量总数的60%。2016年6月、12月及2017年3月的未平仓合约占1月底未平仓合约总数的71%。

巴曙松表示，尽管人民币汇率定价机制的基本改革框架已经搭建，但是必要的政策配套和辅助工具还需要进一步完善。

他认为，未来需要进一步发展多元化的离岸人民币计价商品，特别是加强债券市场建设。一方面继续增加离岸市场的人民币存量，建立以银行间拆借市场为基础的基准利率，提高离岸人民币债券市场的地位，从而提高基准利率的有效性；另一方面，完善离岸人民币债券收益率曲线。

巴曙松并称，支持香港发展多种人民币汇率的风险管理产品，并在离岸市场探索发展人民币计价的商品市场。

截止发稿时，离岸人民币兑美元即期周三微幅走低0.02%至6.5359，盘中走势略显平稳；在岸人民币即期亦跟随中间价走跌至6.5315。（完）