5月人民币实际与名义有效汇率均降至19个月新低 但降幅收窄--BIS

路透上海6月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，5月人民币实际有效汇率指数续降0.93%至124.97，创19个月新低，但降幅较上月的1.84%有所收窄。

5月人民币名义有效汇率指数七连降至121.08，亦创19个月新低，但降幅仅0.19%，较上月1.34%明显收窄。

根据BIS公布的数据统计，1-5月名义有效汇率累计下跌3.83%，实际有效汇率则累计下降3.95%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均现连六年上升。

由于实际有效汇率是经过通胀调整的，名义汇率降幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。

受鲜菜价格大幅下跌影响，中国5月CPI涨幅低于市场预期，七个月来首次同比增速回落，显示短期高点已过。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数5月微升0.39%至98.44，上月为下跌1.03%。

2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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