5月人民币实际与名义有效汇率均降至19个月新低 但降幅收窄--BIS

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透上海6月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，5月人民币实际有效汇率指数续降0.93%至124.97，创19个月新低，但降幅较上月的1.84%有所收窄。
5月人民币名义有效汇率指数七连降至121.08，亦创19个月新低，但降幅仅0.19%，较上月1.34%明显收窄。
根据BIS公布的数据统计，1-5月名义有效汇率累计下跌3.83%，实际有效汇率则累计下降3.95%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，均现连六年上升。
由于实际有效汇率是经过通胀调整的，名义汇率降幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。
受鲜菜价格大幅下跌影响，中国5月CPI涨幅低于市场预期，七个月来首次同比增速回落，显示短期高点已过。
中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数5月微升0.39%至98.44，上月为下跌1.03%。
2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
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(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。