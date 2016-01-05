人民币近期进一步贬值风险明显上升 关注汇率政策走向--中金

路透北京1月5日 - 投行中金公司周二发布研报指出，2016年首个交易日人民币对美元汇率大幅下跌，16:30收盘后仍继续下跌，而新年伊始个人集中购汇、经济疲软，股市大跌以及离岸市场大幅下挫等多因素叠加，至人民币首日下挫。人民币近期进一步贬值的风险显着上升，而其调整幅度仍取决于汇率政策的后续走向。

中金并预计，政策不确定性抬高风险溢价，使人民币短期承压。“人民币汇率弹性”已成为新的不确定性的重要来源，而非抵御外部冲击的缓冲机制。

以下是中金公司最新研报《人民币汇率风险高企》全文：

事件：人民币在新年首个交易日超预期下跌，而这也是在岸交易时间延长的首日。人民币兑美元汇率中间价为6.5032，较前一交易日下挫96个点子。北京时间16：30决定的即期“收盘价”报6.5172，较前日收盘跌逾230个点子。

在岸即期汇率在收盘后继续延续下挫势头，于夜盘跌破6.53关口。离岸市场跌幅更高，离岸汇率创下五年新低。在岸和离岸汇差持续高于1000个点子。

评论：多重因素的叠加影响导致了人民币的首日下挫：

个人集中购汇。随着开年个人5万美元年度购汇额度的更新，在人民币贬值预期的影响下，市场对于新年是否出现个人集中购汇的情况存在诸多顾虑。现在，这种顾虑正部分转化为现实。

经济数据疲弱。12月份制造业PMI指数报49.7，低于市场预期的49.8。中国经济增长动能似乎依然疲弱，令投资者信心不足。

与股市熔断相互影响。中国股市周一也出现大幅下跌，并触发刚上线的熔断机制。市场震荡显着地增加了市场的避险情绪，而与熔断机制相关的一些制度设计的不足，或在一定程度上增加海外投资者对于中国资本市场可投资性的疑虑。

离岸市场的反馈效应。离岸人民币汇率往往被当作是人民币合理的“市场价值”，尽管这种观点颇具误导性、忽略了央行在离岸市场的重要影响。因此，巨大的离岸在岸汇差进一步强化了人民币的贬值预期。

进一步，政策不确定性抬高风险溢价，使人民币短期承压。一系列意在增加人民币汇率弹性的举措带来了一个更加深刻又亟需回答的问题：中国将如何管控向浮动汇率机制的过渡路径？在我们看来，汇率管理不宜采取机会主义方法。关于政策立场的有效沟通以及维护该立场的断然措施有助于在市场波动时减少“羊群”效应，实现人民币汇率“在合理均衡水平上的基本稳定”。显然，市场目前还没有看到这方面的具体进展。

因此，“人民币汇率弹性”已成为新的不确定性的重要来源，而非抵御外部冲击的缓冲机制。我们提示投资者，人民币近期进一步贬值的风险显着上升，而其调整幅度仍取决于汇率政策的后续走向。（完）